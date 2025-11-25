El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

La vicepresidenta denuncia formalmente en una carta a la Sepi que una empresa con beneficios y participada por el Estado lleve a cabo un despido masivo de esta dimensión

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Telefónica terminará este martes de comunicar a las siete sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) el número de personas ... que pretende despedir. A falta de la última reunión que comienza a las 16 horas con Telefónica SA, el centro corporativo de la operadora, esta mañana ha aumentado en 373 el número de salidas a las 5.319 que se concretaron ayer hasta un total de 5.692. Un número de despedidos «indecente» para una empresa con participación pública, según ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9

    El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»
  10. 10 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados