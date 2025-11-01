«La tecnología no puede fiscalizar ni perseguir constantemente al trabajador» Expertos debaten sobre cómo la IA impactará en la calidad del empleo y coinciden en que debe ponerse al servicio de las personas

La Inteligencia Artificial (IA) está generando ya un evidente impacto en el empleo, aunque la celeridad de su avance impide calibrar adecuadamente las consecuencias que tiene el día a día de empresas y trabajadores. Lo que sí parece claro -y así lo manifestaron los expertos reunidos en una de las mesas de debate del foro- es que la tecnología debe «acompañarnos, no tomar decisiones por nosotros».

Por eso no hay que dejar «que el trabajador se sienta perseguido por el algoritmo», opina Juanjo López Díaz, secretario de Acción Sindical de CCOO de Euskadi. «Si le enseño a que haga algo de una determinada manera siempre y eso va en beneficio de, no habrá problema. Si lo hago para medir y fiscalizar constantemente al trabajador, entonces sí lo tendremos».

El sindicalista ilustró sobre cómo la gestión algorítmica influye en las empresas «desde el primer paso de la selección de personas. En el trabajo mide la productividad, el movimiento, los tiempos muertos. Sabe cómo sancionar. Y si hay que despedir a un trabajador en función de una puntuación, lo hace».

Desde el punto de vista empresarial es necesaria «una reflexión sobre lo que es generar valor en la era de la IA. Yo confío en la capacidad de reinventarnos. El problema es el tiempo que tenemos para ello», adviertió Alex Rayón Jerez, CEO de Brain and Code, empresa que ofrece formación tecnológica especializada en áreas como la IA, el Big Data o la ciberseguridad.

Rayón cree que «como especie, tenemos que reconocer la derrota en algunas tareas que no tiene sentido seguir haciendo, y movernos a otras». En su opinión, dos de los colectivos que más impacto pueden sufrir por la irrupción de la Inteligencia Artificial son los jóvenes, «y aquellas personas que desempeñan puestos basados en ver, leer y sintetizar. Ahí la IA es imbatible».

Los tiempos de la enseñanza

Begoña Peña-Lang, directora e investigadora principal de Basque Data-Institute Vasco del Dato, apuesta por hacer de esta tecnología «un copiloto que nos acompañe en nuestra labor, y no que tome decisiones por nosotros». Como integrante del ecosistema educativo vasco, Peña-Lang expuso cómo la evolución de la IA impacta en los centros de enseñanza. Lamentó que en la Universidad «los procesos de homologación de estudios son lentos, no tan rápidos como el mercado demanda».

A este respecto, Rayón admitió no saber «cómo se puede ir más rápido. No conozco ningún sector que no tarde al menos dos años en sacar un producto al mercado. La reforma no puede ser del jugador (la Universidad), sino del juego (la IA).

Juanjo López cree que el debate en torno a laInteligencia Artificial debe girar en torno a tres ejes: políticas públicas, diálogo social y negociación colectiva. El sindicalista considera «importantísima» la formación continua en la empresa, pero apuesta por ese aprendizaje «en la educación pública y desde los niveles más bajos». Todo ello «para que nadie se quede atrás.