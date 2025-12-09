Tampoco hay una «demanda masiva» en el ICO: apenas se han utilizado 160 de 5.000 millones

El Gobierno central también recurrió a los avales en su plan de choque contra los efectos de los aranceles. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ... contempló la posibilidad de movilizar hasta 5.000 millones para ayudar a las empresas afectadas, iniciándose con un primer segmento de mil millones que, como en el caso vasco, serían ampliables si la situación lo requería. Y, como ha ocurrido en Euskadi, no han hecho falta.

Apenas se han utilizado 160 millones de esta cartera, destinados a financiar 24 operaciones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En una comisión parlamentaria la semana pasada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideró «positivo» que «esta red de seguridad no esté experimentando una demanda masiva», interpretando que ello indica que el impacto de las barreras aduaneras entre las empresas españolas es menor de lo previsto.

La realidad, de hecho, es que la economía española está demostrando una notable capacidad de resiliencia y se ha consolidado como el gran motor de la zona euro. Las previsiones apuntan a que este ejercicio cerrará con un crecimiento cercano al 2,9%, impulsado principalmente por el sector servicios, que está menos expuesto a los efectos de los aranceles. Sin embargo, el peso de la industria en Euskadi ha provocado que las previsiones vascas se desacoplen de las del conjunto del país y el Ejecutivo autonómico estima un avance del 2,2% para el cierre del año. La crisis de las barreras aduaneras golpea así a sectores concretos como la siderurgia, la automoción y la máquina herramienta. Ante esta situación, la consejería de Industria ha comenzado a realizar encuentros por sectores para estudiar cómo implementar medidas que ayuden a mitigar la incertidumbre, alejándose de un enfoque generalizado, como ocurrió con los avales, y adaptando las soluciones a las necesidades de cada una de las industrias.