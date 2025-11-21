El tamaño medio de las empresas vascas es el cuarto más grande entre los países europeos

El tejido empresarial vasco se encuentra en constante transformación. Los últimos informes revelan una tendencia a la baja en el número de empresas registradas en ... Euskadi, una tendencia que se mantiene desde hace casi dos décadas. Antes de que estallara la crisis inmobiliaria, el territorio contaba con cerca de 65.000 compañías, y hoy en día el número es cercano a las 57.000. La pandemia del covid, de hecho, aceleró esta tendencia a la baja.

Sin embargo, la pérdida de miles de empresas se ha visto compensada con el crecimiento del tamaño de las mismas, una dimensión que en Euskadi ya llega a los 5,9 empleados por compañía, según revela el informe publicado este viernes por la patronal Confebask. Esto sitúa al territorio en cuarta posición respecto a los tamaños medios de los distintos países europeos. Tan solo quedan por encima Alemania, muy encima del resto con 12 empleados de media por compañía, Luxemburgo (8,32) y Austria (6,31).

Comparativamente, el tamaño de las empresas vascas se encuentra por encima de las de países como Dinamarca (5,86) o Irlanda (5,84), y bastante por encima de la media de la Unión Europea (que llega al 4,9) o la media española, que alcanza un 4,54. La posición de Euskadi se explica por la mayor presencia industrial en la economía del territorio, empresas que suelen contar con un mayor número de empleados frente a sectores como la hostelería o la agricultura, por ejemplo.

Desde Confebask destacan que «existe una correlación positiva entre el tamaño medio de las empresas y riqueza económica», lo que explica que los países con mayor tamaño medio de su tejido empresarial «tiendan a ocupar posiciones destacadas en PIB per cápita», como es el caso de Euskadi (con el PIB per cápita más alto de España tras Madrid), Alemania o Luxemburgo.

Adicionalmente, el peso relativo de las empresas medianas y pequeñas en Euskadi es mayor que en Europa, y también, aunque no tan acusadamente, el de las grandes empresas. En este último caso, su tamaño es sensiblemente inferior al europeo, por lo que el porcentaje de empleo en las grandes empresas respecto al empleo total es inferior en Euskadi, situándose en el 28,8%, frente al 36,46% de la UE, y también inferior al de España, donde se sitúa en el 34,76%.