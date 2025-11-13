Talgo no sale de las pérdidas a la espera del aterrizaje de Jainaga

Talgo ha presentado este jueves los resultados del tercer trimestre de 2025. Los últimos antes de la llegada a la compañía del presidente de Sidenor, ... José Antonio Jainaga. Y las cifras evidencian la situación agónica del fabricante, que necesita con urgencia un rumbo industrial para sacar adelante una cartera de pedidos que escala ya por encima de los 4.800 millones. La deuda y los avales que requieren estos encargos han disparado el respaldo de la banca, que asciende entre préstamos y avales a 1.270 millones.

El caso es que Talgo no logra salir de pérdidas en el tercer trimestre del año y acumula un margen operativo negativo (ingresos menos gastos antes de las devoluciones de los préstamos–ebitda–) de 3,3 millones. Mejora, eso sí, las cifras de junio, que presentaban este parámentro con pérdidas de 36,9 millones.

Como la compañía no facilitó el resultado neto final –las cotizadas solo están obligadas a hacerlo semestral y anualmente– no se puede saber en cuánto han quedado las pérdidas totales netas que el pasado junio ascendieron a 65 millones.

El alivio en la caja viene de las primeras entregas de la plataforma 230 a Alemania y Dinamarca. Se trata del último tren diseñado por Talgo y sobre el que apoya su gran apuesta para crecer en Europa. Tras retrasos y varios inconvenientes, en octubre inició operaciones en estos países insuflando una importante entrada de dinero. Así, los ingresos, desde junio se han incrementado en solo tres meses un 65% pasando de los 270 millones a 443. Una cantidad que, eso sí, sigue siendo un 10% inferior a la de los primeros nueve meses del pasado año.

Y es que en la cifra de negocio siguen pesando las pérdidas de 37,5 millones que asumió Talgo en la reducción del contrato con la renfe alemana, Deutsche Bahn. El ahogo de producción del fabricante le obligó a rebajar el pedido de 79 a 60 trenes. Además, la cancelación unilateral de un contrato en Estados Unidos por parte de la Autoridad de Transporte de Los Ángeles ha costado otros 7,3 millones.

La compañía, en la información enviada ayer a los mercados, se felicita por la activación de las entregas en Europa de su plataforma 230, sobre la que residen un total de 4.600 millones de pedidos, entre ellos el firmado en mayo con Flix Train para hasta 65 convoyes y 2.400 millones. Antes de fin de año el fabricante confía en la formalización de nuevas adjudicaciones.

Sin pérdidas a final de año

El objetivo de Talgo es cerrar 2025 con una facturación de entre 560 y 590 millones y logrando que el margen de operación (ebitda) quede sin pérdidas. El gasto de la deuda ahoga la caja de la empresa, así como la gran cantidad de avales que pesan sobre cada pedido. La refinanciación bancaria ha supuesto activar 770 millones más otros 500 en avales. Que hacen ese total de 1.270 millones.

Ese esquema, necesario para cerrar la entrada de Jainaga, ha supuesto el desembolso de 150 millones, solicitados por la banca. La mitad de ellos serán aportados por la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) con un crédito y la compra del 7,8% de Talgo en una nueva emisión de acciones. La otra mitad la pondrá el fondo Ekarpen, controlado por Gobierno vasco y Kutxabank, y el resto de socios del consorcio liderado por el presidente de Sidenor.

Estas operaciones son las que debe ratificarse la junta de accionistas extraordinaria convocada para el 12 de diciembre. Con su aprobación se dará cumplimiento a las condiciones recogidas en la compra del 29,7% de las acciones de Talgo que estaban en manos del fondo inversor Trilantic. Serán adquiridas por 156 millones por el consorcio conformado por Jainaga, Gobierno vasco, BBK y Vital. Todos, junto al Estado con la Sepi, tendrán en el entorno del 8% de la empresa, salvo la Vital que ostentará un 4,5%.