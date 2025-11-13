El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Talgo no sale de las pérdidas a la espera del aterrizaje de Jainaga

Las últimas entregas no son suficientes y la compañía mantiene un margen negativo de 3,3 millones tras respaldar con la banca 1.270 millones para una cartera récord de pedidos

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

Talgo ha presentado este jueves los resultados del tercer trimestre de 2025. Los últimos antes de la llegada a la compañía del presidente de Sidenor, ... José Antonio Jainaga. Y las cifras evidencian la situación agónica del fabricante, que necesita con urgencia un rumbo industrial para sacar adelante una cartera de pedidos que escala ya por encima de los 4.800 millones. La deuda y los avales que requieren estos encargos han disparado el respaldo de la banca, que asciende entre préstamos y avales a 1.270 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  6. 6 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  7. 7

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  8. 8

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  9. 9

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  10. 10

    Zayoha, la bilbaína ganadora de Miss Trans Europa 2025: «Regalé el premio de una cirugía estética a otra concursante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Talgo no sale de las pérdidas a la espera del aterrizaje de Jainaga

Talgo no sale de las pérdidas a la espera del aterrizaje de Jainaga