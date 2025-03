La suspensión de su congreso tensa aún más el relevo en UGT-Euskadi

El sindicato de UGT-Euskadi está en estado de convulsión después de que este jueves se anulase 'in extremis', con solo unas horas de antelación, ... el congreso en el que se debía elegir el sustituto al actual secretario general, Raúl Arza, que deja el cargo tras doce años de mandato. Esta decisión, adoptada por la comisión ejecutiva tras una impugnación de última hora, ha tensado más la cuerda del relevo, sobre el que había una falta total de consenso. Ahora el malestar y la división es aún mayor.

Según ha podido saber EL CORREO de fuentes conocedoras del proceso, al congreso iban a llegar tres candidaturas, correspondientes a las tres federaciones más representativas del sindicato. Por la parte de FICA (Federación de Industria, Construcción y Afines), José María Rojo, que ejerce de responsable del Metal; por la de FESMC (incluye servicios privados, movilidad y consumo) su secretario general, Pedro Markina; y por la de Servicios Públicos, Juanma González Mosquera, concejal socialista del Ayuntamiento de Getxo.

Estas tres federaciones copan la práctica totalidad de los 165 delegados elegidos para el congreso. FICA tiene un peso cercano al 40%, FESMC está en torno al 37% y Servicios Públicos, de donde procede el actual secretario general, ronda el 23%. Pese a las negociaciones de las últimos semanas, no se había logrado un acuerdo, con lo que todo estaba abierto para el congreso.

Raúl Arza, que a principios de marzo anunció que no se presentaba a un cuarto mandato, había tratado de sacar adelante una candidatura única e incluso había manifestado su deseo de que le sucediese una mujer. Pero a pocas horas del congreso no había logrado ni una cosa ni la otra. Los tres candidatos eran hombres y no había consenso sobre su propuesta, que según diversas fuentes era la de González Mosquera.

El jueves a la mañana, cuando todo estaba ya preparado para el inicio del congreso a la tarde -con la participación del vicelehendakari Mikel Torres incluida-, estalló la bomba. El cónclave se suspendía para sorpresa de todo el mundo, puesto que se trata de una medida inédita y extraordinaria. A mediodía, después de horas de incertidumbre, UGT-Euskadi justificó la decisión en «una impugnación de una de las estructuras internas en base al procedimiento llevado a cabo para la elección de su delegación sobre el congreso». Es decir, se había impugnado la forma en la que se habían elegido los delegados de una de las federaciones, la de FICA. Según se añadía en la nota, otra de las federaciones -sin especificar cuál- había pedido «posponer el congreso para garantizar la participación democrática de todas las organizaciones convocadas». En consecuencia, la Comisión Ejecutiva Confederal (Madrid) había decidido aplazar el cónclave.

A la espera de otra fecha

La confusión y el malestar se extendió en el sindicato. «No se entiende eso de la impugnación y la suspensión del congreso. Se debería haber seguido adelante y votado», señalan fuentes de la central, que advierten de que esta decisión hace aún más difícil llegar a acuerdo para el relevo.

La dirección explicó en una nota que, ante el aplazamiento del congreso, continuaba al frente del sindicato la actual ejecutiva hasta fijar otra fecha. En el comunicado mandaba un mensaje de tranquilidad a los afiliados. «Aseguramos que el sindicato seguirá proporcionando la misma atención y cobertura que hasta la fecha», señaló.

Esta convulsión sacude la marcha de Arza, que llegó a la secretaría general en 2013 tras una reñida votación frente a Pilar Collantes. Logró ganar con un 55% de los apoyos, pero después ha sabido coser las fracturas y alcanzar un alto grado de cohesión interna. De hecho, en el anterior congreso, el de 2021, aunó más del 82% de los votos.

A la espera de que se convoque un nuevo congreso, el próximo secretario general deberá también curar las heridas que se han abierto y buscar la unión del sindicato.