Urgente Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa

El Supremo vuelve a avalar a Kutxabank en el uso del IRPH para las hipotecas

El Alto Tribunal señala no obstante que hay que hacer un análisis caso por caso

Ana Barandiaran

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:21

Por fin se han conocido las sentencias del Supremo sobre el índice hipotecario IRPH después que la Justicia europea insistiese en 2024 en que hay ... casos en los los jueces españoles pueden anular la cláusula que lo incorpora por falta de transparencia. El pleno de la Sala de lo Civil ha concluido que «no cabe una solución unívoca sobre el carácter trasnparente y la abusividad» de su uso sino que «dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo».

