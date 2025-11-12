El Supremo vuelve a avalar a Kutxabank en el uso del IRPH para las hipotecas

Por fin se han conocido las sentencias del Supremo sobre el índice hipotecario IRPH después que la Justicia europea insistiese en 2024 en que hay ... casos en los los jueces españoles pueden anular la cláusula que lo incorpora por falta de transparencia. El pleno de la Sala de lo Civil ha concluido que «no cabe una solución unívoca sobre el carácter trasnparente y la abusividad» de su uso sino que «dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo».

No obstante, para facilitar unos parámetros orientativos expone dos sentencias, una sobre el control de transparencia y otra sobre el control de abusividad. La primera es un caso de Kutxabank y la segunda es de Unión de Créditos Inmobiliarios. En ambos casos considera que las entidades financieras han actuado bien y les da la razón.

En el caso de Kutxabank se trata de una hipoteca de 2007 vinculada al IRPH del total de entidades más un margen de 0,6 puntos. Un juzgado de Vitoria había condenado a la entidad a devolver los intereses por falta de tranparencia en la incorporación del índice. La Audiencia de Álava ratificó la sentencia. Pues bien, el Supremo la corrige en casación y considera que la entidad realizó la comercialización correctamente y que por tanto se supera el control de transparencia. No cabe, en consecuencia, realizar un control de abusividad.

Donde sí lo hace es en el segundo fallo, el crédito hipotecario otorgado por la Unión de Créditos Inmobiliarios. Pero la conclusión es la misma y da la razón a la entidad.

Cabe recordar que el IRPH fue, durante años, la principal alternativa al popular Euríbor. Sin embargo, su fórmula de cálculo lo convertía en un índice estructuralmente más caro, aunque la controversia no reside en su legalidad, sino en la falta de transparencia con la que fue comercializado. La puerta abierta a diferentes interpretaciones en los juzgados lograron elevar la causa al TJUE, que en diciembre de 2024 ya abrió la puerta para que los afectados por las hipotecas ligadas al IRPH puedan reclamar y, sobre todo, acceder a devoluciones si se demuestra que el banco actuó de mala fe por falta de transparencia en el momento del contrato.

Eso sí, aunque avala la nulidad de este índice al que siguen referenciadas cerca de un millón de hipotecas en España, el mismo solo será abusivo si se demuestra que el banco en cuestión incumple ciertos requisitos. Entre ellos, se establece que el contrato debe contener una referencia al Boletín Oficial del Estado, donde se publica el IRPH, así como a la circular del Banco de España en la que se explica el funcionamiento y la evolución del índice.

Es cierto que el TJUE indicaba entonces que el requisito de transparencia exigido por la Directiva sobre cláusulas abusivas se cumple sin que, en consecuencia, el banco esté obligado a informar al consumidor sobre la definición del IRPH y su evolución anterior. Incluso si el citado índice «no se corresponde con un tipo de interés remuneratorio, sino con una TAE». Pero todo bajo el supuesto de que «esos elementos resulten suficientemente accesibles para un consumidor medio». Es decir, el TJUE pone el foco en la responsabilidad de la entidad. «En ausencia de estas indicaciones, incumbe al profesional ofrecer una definición completa del IRPH y cualquier otra información pertinente», advierte.