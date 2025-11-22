El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ángela Gutierrez, la abogada que ha logrado que el Supremo anule la comisión de apertura. E. C.

El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia

El Alto Tribunal, que se había pronunciado a favor de la banca en repetidas ocasiones, da la razón a una abogada vizcaína en su demanda

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

La comisión de apertura que la banca cobra al inicio de una hipoteca por los trámites de estudio, gestión y concesión de crédito acumula un ... largo conflicto judicial en el que, por lo general, el Supremo se ha decantado a favor de las entidades financieras. Pero la abogada vizcaína Ángela Gutiérrez ha conseguido abrir una brecha con una sentencia que da la razón al cliente. Así, ha logrado que el Alto Tribunal anule en casación esta comisión en un préstamo hipotecario por falta de transparencia en la cláusula, lo que supone un hito relevante en esta batalla.

