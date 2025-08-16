El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una moto de Glovo aparcada en frente del centro comercial Garbera, donde opera Eroski. Borja Luna

Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo

Firmas como BM, Dia o Eroski utilizan este servicio para cubrir una necesidad de los clientes, que piden sobre todo productos frescos

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

La compañía de reparto Glovo se ha convertido en una opción rentable para los supermercados. En Euskadi, la empresa barcelonesa colabora con seis cadenas: BM, ... Super Amara, Dia, Veritas, Eroski y Alcampo. Algunas de ellas se han adherido recientemente a esta plataforma, mientas que otras llevan años usando ya este servicio.

