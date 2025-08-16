Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo

La compañía de reparto Glovo se ha convertido en una opción rentable para los supermercados. En Euskadi, la empresa barcelonesa colabora con seis cadenas: BM, ... Super Amara, Dia, Veritas, Eroski y Alcampo. Algunas de ellas se han adherido recientemente a esta plataforma, mientas que otras llevan años usando ya este servicio.

Los establecimientos pertenecientes al grupo Uvesco -BM y Super Amara- son de los últimos en sumarse. Operan en Euskadi con Glovo desde marzo, después de haber hecho una primera prueba en Madrid. «Llevábamos un tiempo observando que el mercado de la ultra conveniencia y de las entregas ultra rápidas empezaba a hacerse un hueco entre los supermercados. Vimos que se surgían una necesidad entre los clientes y nos dispusimos a colaborar con Glovo para satisfacerla», explica Ion Elizalde, responsable de comercio electrónico de la cadena. Este nuevo acuerdo, aclara, no va a provocar la desaparición del reparto a domicilio más tradicional. «Ambos servicios son complementarios. La tienda online está pensada para que nuestros clientes tengan una experiencia completa, enfocada en pedir una cesta que tenga de todo y que se entrega en el día. Glovo, en cambio, está pensado para una cesta mucho más pequeña, con el objetivo de preparar y entregar el pedido en media hora». Una alianza que, para ellos, representa «ganancias mutuas».

El modelo viene cumpliendo expectativas y ha ocasionado que tengan que adaptar su oferta al negocio de los 'riders'. «En el establecimiento todo lo que es pescado y carnicería lo preparamos 'in situ'. Eso lleva tiempo, por lo que solo se puede conseguir por la tienda online. En Glovo hemos metido todo lo seco y lo fresco que pueda ser entregado en media hora y hemos hecho algunas adaptaciones técnicas, como vender por unidades y no por kilos», comenta Elizalde. Unas adaptaciones que, como menciona el responsable de Uvesco, han ocasionado varios resultados imprevistos. «La cesta media ronda los 25 o 30 euros, pero nos ha sorprendido sobre todo las horas y el tipo de productos que más se piden. Creíamos que iba a funcionar sobre todo a última hora de la tarde, pero a las mañanas hay mucha gente que pide el desayuno en Glovo, y eso nos ha sorprendido. También el tipo de producto que se pide, porque pensábamos que iba a haber cerveza, patatas… pero pesa bastante el fresco, sobre todo la fruta». Además, según especifica Elizalde, el cliente «puede pedir lo que desee», sin límite de cantidad.

Cambio laboral

Aunque desde Uvesco se reconocen satisfechos, admiten haber percibido «incidencias» por el reciente cambio de modelo laboral y la falta de repartidores, una situación que les ha hecho reducir el horario operativo de los supermercados en la aplicación.

Entre la cartera de clientes de la compañía hay cadenas con años de experiencia, como Dia, que comenzó su colaboración en 2020. Según especifican, en la actualidad el servicio online «cubre más del 80% de la población de Euskadi», donde cuentan con 77 tiendas. En total ya han registrado más de 6,6 millones de pedidos en los últimos cinco años. «Aquí la acogida ha sido especialmente buena. Hemos comprobado cómo la combinación de un surtido completo y equilibrado, el mejor precio y la entrega rápida genera una experiencia muy satisfactoria», explica Alberto Campo, director de Experiencia al cliente y desarrollo de negocio E-Commerce.

Dia utiliza la compañía de reparto para una experiencia «express», a la misma vez que mantienen su propio servicio de reparto. «Es una alianza que nos permite satisfacer las necesidades. Nuestra tienda online es perfecta para la compra completa y planificada y Glovo para una entrega rápida y recibir el pedido en media hora, No compiten», alega Campo, y añade que entre lo más pedido, se encuentran las bebidas, los huevos, la fruta, la verdura y la carne.

Una alianza estratégica que, en su opinión, resulta una «inversión en la experiencia del cliente», que es capaz de recibir «máxima calidad, conveniencia y cercanía».