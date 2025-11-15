El sueldo medio de Euskadi es de 2.800 brutos al mes, el más elevado de España

Euskadi sigue presumiendo de mantener los mejores sueldos de España. De media, los trabajadores vascos cobraron el año pasado 2.810 euros mensuales, tras crecer ... sus salarios unos 186 respecto al ejercicio anterior (un 7% más), según recogen los datos extraídos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) que el INE publicó ayer. Sin embargo, la estadística también refleja que 133.000 asalariados del territorio todavía no alcanzan los 1.400 euros mensuales.

Se trata de una cifra que vienen a asemejar el salario mínimo interprofesional del año pasado –entonces, 14 pagas anuales de 1.134 euros–, y que se produce fruto de la parcialidad que afecta a Euskadi. Según la EPA, el 18% de los 863.500 asalariados que contabiliza en el País Vasco se encuentran en esta situación. En total, 132.000 personas.

La subida progresiva del SMI, una materia que esta semana ha protagonizado el debate en el Parlamento vasco y que ha fragmentado aún más a los tres agentes implicados en la conciliación social (Gobierno vasco, Confebask y sindicatos), se viene traduciendo en una mejora de los salarios. Basta comparar los datos con los de hace cinco años. Desde 2020 los salarios medios se han disparado un 23,3% (531 euros más) y en la última década se han estirado un 30,9%(662 euros).

Euskadi destaca en la comparativa con el resto de las comunidades autónomas. Supera a Madrid (2.762 euros), Navarra (2.589) y Cataluña (2.530), y queda muy lejos de Canarias, que marca el dato más bajo (2.052). En comparativa a la media estatal (2.386), los asalariados vascos cobran casi un 18% más.

Salarios más altos

Con todo, las medias vascas vienen marcadas por la cantidad de salarios altos. Y es que extrapolando las cifras que recoge la EPA para toda España, un tercio de los trabajadores vascos (el 33,6%) cobran menos de 2.000 euros mensuales, y casi otro tercio (el 32,15%) supera los 3.200. Se trata, en este caso, de unos sueldos que solo rebasan dos de cada diez trabajadores en toda España.

Sin embargo, los salarios 'top' vienen marcados por las sedes de las grandes compañías, que vienen a concentrar a los grandes directivos. Así, Madrid se sitúa al frente en los tramos que fija la EPA, y que dividen a la población asalariada en diez franjas, de menor a mayor, en función de sus nóminas. La media en la capital española para el 10% de los trabajadores que más cobra supera los 6.000 euros. Le sigue Cataluña, con más de 5.930; y Baleares, con 5.775. Por su parte, en Euskadi el grupo de los trabajos mejor pagados alcanza de media los 5.535,8 euros, fruto de unos salarios medios altos, pero más repartidos entre un mayor número de trabajadores.

Llama la atención que en la franja contraria, la de los salarios más bajos, Euskadi se sitúa a la cola y ocupa el cuarto puesto. Su media de 685 euros sólo es peor en Asturias (671), Aragón (672) y Navarra (676), aunque sea una cifra lastrada por la parcialidad.

En toda España, donde la Encuesta de la Población Activa permite fragmentar en mayor profundidad los resultados, los más de 18,45 millones de asalariados contabilizados en 2024 reflejan cómo los jóvenes arrastran las nóminas más escuetas. Un tercio de los menores de 25 años (413.500) ganaron menos de 1.068 euros y solo la mitad consiguió superar los 1.393. Por su parte, cerca del 15% de los 2,7 millones de trabajadores de nacionalidad extranjera cobra en torno a 715 euros.