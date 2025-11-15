El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre 2023 y 2024 los salarios medios crecieron un 7% en el País Vasco. E. C.

El sueldo medio de Euskadi es de 2.800 brutos al mes, el más elevado de España

La nómina de los vascos engordó en 185 euros el año pasado y se sitúa por encima de Madrid, Navarra y Cataluña

Sergio Llamas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Euskadi sigue presumiendo de mantener los mejores sueldos de España. De media, los trabajadores vascos cobraron el año pasado 2.810 euros mensuales, tras crecer ... sus salarios unos 186 respecto al ejercicio anterior (un 7% más), según recogen los datos extraídos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) que el INE publicó ayer. Sin embargo, la estadística también refleja que 133.000 asalariados del territorio todavía no alcanzan los 1.400 euros mensuales.

