B- Venture S-There, pruebas médicas a domicilio La tecnología de esta 'startup' vasca permitirá a los enfermos crónicos hacer un seguimiento diario de sus niveles de proteínas o glucosa IRATXE BERNAL Martes, 2 octubre 2018, 01:06

Adrián Gómez y Eider Zabaleta se conocieron hace dos años en Bilbao, en el Hacking Chronic Disease, un evento organizado por AstraZeneca y la Fundación mVision para poner en contacto a emprendedores -o futuros emprendedores- interesados en las oportunidades de negocio que la tecnología propicia en el tratamiento o diagnóstico de enfermedades crónicas. Ninguno de ellos llegó con una idea muy concreta de lo qué querían o podían hacer. Pero así son esos encuentros: te sientan con gente que no conoces, que tiene una trayectoria que nada tiene que ver con la tuya, y os ponen a buscar juntos la solución a un problema determinado. En ese caso, supervisados por especialistas en innovación biomédica del Instituto Tecnológico de Massachusetts - MIT- , esta química y este enfermero formaron parte de un equipo encargado de «inventar algo» para facilitar el control y seguimiento de los niveles de glucosa de los diabéticos. Al cabo de 48 horas, propusieron «algo»: la fabricación y comercialización de pequeños dispositivos que, colocados en el inodoro de casa, pudieran realizar mediciones automáticas e informar al propio paciente sobre los resultados de la analítica a través del móvil.

S-There Technologies Dispositivo para la realización de análisisde orina dentro delos inodoros. 72.000 euros es el capital social de la compañía, logrado tras la entrada de varios inversores. 5 millones de euros es la facturación que la empresa espera lograr en 2022. 700.000 euros necesitan para compleatr los procesos de validación clínica y certificación del producto.

Su idea gustó y fue recompensada con una estancia de seis meses en el propio MIT, en Boston, donde comenzaron a definir su propuesta tanto científicamente como empresarialmente. Era el momento de ver si lo que en Bilbao parecía una buena idea resistía las comparaciones y críticas en un auténtico ecosistema de la innovación. Tras seis meses de 'mentoring' con expertos en tecnología biomédica del MIT, ratificaron que su idea podía tener recorrido comercial y que, efectivamente, muchos pacientes con enfermedades renales crónicas estarían interesados en instalar en su propio inodoro un dispositivo que evaluara a diario determinados parámetros. «El dispositivo detecta la presencia de sangre o infecciones en la orina, además de medir los niveles de glucosa y proteínas, así como los niveles de hidratación o flujo urinario. También se pueden compartir los resultados con el médico para personalizar los factores que hay que medir a las necesidades de cada paciente», explica Adrián Gómez, cofundador de S-There Technologies.

Antes de participar en la aceleradora de Bayer, han estado en programas especializados en salud en Boston y en Chengdu

Los resultados son enviados al 'smartphone' del usuario, que los puede interpretar fácilmente y compartir con su médico

«El resultado final no tiene nada que ver con la primera idea que tuvimos. Ni en la apariencia ni en las funcionalidades, como era de esperar», ríe. Pero pese a esos cambios, los puntos fuertes de la propuesta siguen siendo los mismos. La medición es tan poco intrusiva que en realidad el paciente no ha de hacer absolutamente nada. El dispositivo está adherido a la cerámica del inodoro, puede realizar hasta 300 mediciones antes de quedarse sin batería, y se pone en marcha en cuando la cercanía con el teléfono móvil (o reloj inteligente, en el futuro) al que está vinculado le indique que el paciente (y no otra persona) está usado el baño. Al cabo de un rato, el propio paciente tendrá los resultados, que además se le presentarán en gráficos fácilmente entendibles.

La estancia en el MIT era una muy buena carta de presentación con la que acudir a Health 2.0 Europe, un congreso que reúne anualmente en Barcelona a las 'startups' más innovadoras en la aplicación de la tecnología la salud. Allí surgió la posibilidad de integrarse durante tres meses en otra aceleradora, la Startupbootcamp de Digital Health de Chengdu, en China.

«La verdad es que son experiencias muy valiosas porque, además de todo lo que te ayudan a mejorar el enfoque empresarial y estratégico de tu proyecto, te dan la oportunidad de conocer y presentar tu propuesta a muchas personas relacionadas con el mundo de la sanidad. Son aceleradoras especializadas, y como tales tienen ocasión de abrirte las primeras puertas para dirigirte a gerentes de hospitales o farmacéuticas o, incluso, proveedores de material médico. Estos contactos te dan un punto de vista, una forma de ver cómo encaja tu producto en el sector, que de otra manera es imposible tener. Además, la mayoría de las grandes empresas están siempre interesadas en encontrar nuevos nichos de negocio», explica Gómez.

Lo dice con conocimiento de causa; ellos han llamado la atención de los ojeadores de Bayer, que los han incluido en uno de sus programas de aceleración propios y desde donde ultiman la validación clínica de sus dispositivos, un proceso para el que además buscarán financiación los días 16 y 17 en B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, Telefónica, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.