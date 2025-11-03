Stellum toma el control de la empresa vizcaína Laboratorios Bilper para impulsar su crecimiento internacional

La sociedad de capital riesgo Stellum Capital ha adquirido una participación mayoritaria de Laboratorios Bilper con el objetivo de impulsar su crecimiento internacional. La compañía ... ubicada en Zamudio se especializa en el desarrollo y fabricación de productos de higiene, cosmética y biocidas para mascotas, medicamentos veterinarios, así como otros productos químicos para uso doméstico e industrial. Cuenta a su vez con una plantilla cercana a los 50 trabajadores y presencia en más de 60 países donde comercializa sus productos bajo las marcas 'Menforsan', 'Megusta' Y 'Bacterisan'.

Según han informado ambas entidades en un comunicado, con la ayuda de Stellum, «la empresa acelerará el desarrollo de nuevos mercados y duplicará su volumen de negocio en cinco años». Un objetivo claro que pasa por «apoyarse en su cartera de marcas propias, reforzar la capacidad productiva y aprovechar el crecimiento junto a clientes estratégicos». La empresa, fundada en 1958, ha estado dirigida en las últimas décadas por Óscar Mesanza, quien continuará como accionista y participará en la toma de decisiones estratégicas.

De hecho, según él mismo ha destacado, la entrada de la gestora «supone un importante respaldo para afianzar nuestro proyecto industrial». Por su parte, Pablo Baroja, Socio Director del vehículo Stellum Growth, señala que «Bilper combina un posicionamiento diferencial en un sector con fuertes vientos de cola, gracias a la humanización de las mascotas y el incremento del gasto por hogar, con una capacidad industrial flexible difícil de replicar».

La compañía con sede en Zamudio destaca en el mercado por su apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico, -apartado al que dedica el 20% de su facturación-, flexibilidad industrial y fiabilidad en la producción para terceros. Pedro Gortázar, director de inversiones de Stellum Growth, ha valorado que «durante nuestras visitas a las instalaciones, constatamos que Bilper es una compañía plenamente preparada para crecer, con procesos industrializados, capacidad para series tanto cortas como largas y una estructura diseñada para soportar volúmenes mayores». Por su parte, ha asegurado que el foco a partir de ahora será «impulsar su internacionalización y ampliar su gama de productos hacia categorías de mayor valor añadido, siempre respetando su cultura y valores».

Esta última operación se suma a las otras que Stellum ha llevado a cabo en los últimos tiempos, con el foco puesto en Euskadi y Navarra, con el fin de tomar participación en empresas de diversos sectores con el objetivo de hacerlas crecer. De hecho, la de Laboratorios Bilper es la sexta inversión del vehículo Stellum Growth I, tras las inversiones en Coover (antigua Envaplaster), EPER Metallic Solutions, Tecnimoem, AIBLU (antigua Infoma Consulting), USA Group y Begas.