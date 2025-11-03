El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la sede de Laboratorios Bilper, en Zamudio. E. C.

Stellum toma el control de la empresa vizcaína Laboratorios Bilper para impulsar su crecimiento internacional

La gestora de fondos se hace con una participación mayoritaria de la empresa vizcaína, especializada en productos de higiene y cosmética para mascotas

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:15

La sociedad de capital riesgo Stellum Capital ha adquirido una participación mayoritaria de Laboratorios Bilper con el objetivo de impulsar su crecimiento internacional. La compañía ... ubicada en Zamudio se especializa en el desarrollo y fabricación de productos de higiene, cosmética y biocidas para mascotas, medicamentos veterinarios, así como otros productos químicos para uso doméstico e industrial. Cuenta a su vez con una plantilla cercana a los 50 trabajadores y presencia en más de 60 países donde comercializa sus productos bajo las marcas 'Menforsan', 'Megusta' Y 'Bacterisan'.

