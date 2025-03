La startup vizcaína Lookiero se fusiona con Outfittery para crear el líder europeo en personal shopping

Lookiero, la startup vizcaína especializada en servicios de compras personales online de ropa, se fusionará con la marca alemana Outfittery con el fin de crear ... el líder europeo en personal shopping online, según ha podido adelantar EL CORREO. Ambas marcas seguirán operando a través de una plataforma tecnológica conjunta para atender a sus más de tres millones de clientes a través de 13 mercados europeos. En estos momentos, la suma de facturación de ambas firmas alcanzan los 130 millones de euros. Tras la integración, el objetivo es alcanzar un EBITDA de dos dígitos en millones «en el corto plazo».

Una maniobra que, según Oier Urrutia, CEO de la firma con sello vizcaíno, «permitirá ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes y consolidar nuestra presencia en toda Europa». En declaraciones a este periódico, afirma que «la complementariedad entre Lookiero y Outfittery es una de las claves» de la fusión. En este sentido, mientras la primera se especializa en el mercado femenino y tiene a España, Francia, Italia o Bélgica entre sus principales mercados, la segunda ha desarrollado una apuesta muy fuerte por el sector masculino y encuentra a la mayoría de sus clientes en países como Austria, Suiza o Alemania (país de origen de Outfittery).

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. Las usuarias crean un perfil en el que fijan sus preferencias a la hora de vestir (talla, colores, presupuesto…) y una personal shopper elige 5 prendas de ropa que se ajusten a ellas. La usuaria recibe una caja y decide lo que quedarse y lo que no, pudiendo devolver gratis la ropa que no le ha gustado. Se trata de un sector que «está evolucionando muy rápido» y cuyo potencial de crecimiento es elevado, asegura Urrutia: «Tenemos una gran oportunidad para crecer en los mercados en los que ya operamos y queremos aprovecharla al máximo. Existen países europeos en los que el grupo no opera y servicios como el de la moda infantil que aún no hemos atacado».

Ampliar Las dos empresas se especializan en personal shopping online, Lookiero para las mujeres y Outfittery para los hombres. El Correo

Al materializarse la fusión, Urrutia asumirá el rol de CEO del grupo combinado (Lookiero Outfittery Group), liderando la operativa y el crecimiento del negocio, mientras que Julia Bosch, fundadora de Outfittery, dirigirá el Consejo de Administración. «Desde Lookiero tenemos muy claro que queremos seguir creciendo desde el País Vasco. Nos sentimos orgullosos de ser una de las startups referentes de la región y de haber llevado nuestro modelo de negocio a toda Europa», ha asegurado Urrutia, que añade que la operación les seguirá permitiendo «reforzar nuestro compromiso con la innovación y el talento local, generando nuevas oportunidades y consolidando a Bilbao como un hub tecnológico».

Apuesta firme por la IA

En el sector de servicios de compras online, el factor más importante es la «personalización», asegura Urrutia. La inteligencia artificial es una herramienta que ya es fundamental en su modelo de negocio, ya que «nos permite entender mejor las preferencias de cada cliente, optimizar la selección de prendas y hacer que la experiencia sea cada vez más personalizada», dice. Eso sí, sin dejar de lado el toque humano: «Nuestras personal shoppers siguen siendo esenciales para garantizar que cada selección tenga sentido y se adapte a la persona. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre tecnología y asesoramiento humano».

Actualmente, Lookiero cuenta con una plantilla de 600 empleados en Bizkaia, entre colaboradores internos y externos, y tiene su sede central en Bilbao. Sin embargo, desde su fundación en 2016, la firma ha conseguido expandirse en Europa y también tiene oficinas en París, Milán, Londres y Berlín. Además, el centro logístico donde gestionan los pedidos está ubicado en Santurtzi, donde trabajan cerca de 100 personas en un espacio que alberga 9.000 metros cuadrados.