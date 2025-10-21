«Las 'startup' vascas tienen que dejar de hacer hardware y pasarse al software»

Gonzalo Ruiz Martes, 21 de octubre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Carlos Blanco se define a sí mismo como emprendedor, y aunque también lo describen como inversor, en su caso, explica, «ser inversor es consecuencia de llegar primero como emprendedor». Y es que su trayectoria en este mundillo tan complejo es difícilmente comparable. «Empecé como emprendedor con 13 años montando negocios ilegales en un mercadillo y con 16 años negocios más ilegales todavía con la piratería de software», cuenta. A los 28 años ya había fundado cinco empresas, y, a día de hoy, el barcelonés nacido en 1968 ha fundado más de 20 'startups' y ha invertido en 196 de ellas.

Uno de los ejemplos más claros que explican su visión para los negocios es la apuesta que realizó por Glovo cuando apenas era un simple powerpoint. Entró cuando apenas llegaba a los 300.00 euros de valoración y vendió cuando alcanzó los 900 millones. Sin embargo, pese a este y muchos casos más de éxito, su trayectoria no ha estado exenta de fracasos. «Mis primeras seis inversiones quebraron. El 70% de los Business Angels (inversores privados que invierten su propio capital en empresas emergentes con alto potencial de crecimiento a cambio de una participación en el negocio) abandonan a la cuarta o quinta inversión Yo seguí», cuenta.

Su currículum avala al ahora presidente y CEO de Encomenda Capital Partners, una de las gestoras de fondos de capital riesgo especializada en 'startup' tecnológicas más potentes. En este sentido, y como voz autorizada para ello, Blanco ha dado una conferencia en B-Venture para analizar hacia dónde va el mercado de la inversión y qué ha pasado en estos últimos diez años. A su juicio, durante esta última década, «los emprendedores españoles han mejorado y evolucionado, pero no así las corporaciones». En este sentido, explica que « normalmente les cuesta ver que a veces es más rentable comprar una compañía que intentar construirla».

De cara al futuro, la visión de Blanco es muy clara: «Hay tecnologías que llevan 10, 15 o 20 años madurando y que, por casualidad, confluyen en el pico de madurez a la vez». Estas son la inteligencia artificial, el 'big data' y el blockchain. «Todas tienen palabras muy guays y bonitas pero lo cierto es que creo que en los próximos cuatro o cinco años este tipo de empresas de software basada en IA con buenos datos tienen un gran potencial, sobre todo las que vayan a mercados tradicionales». Se refiere a esos mercados que influyen «en lo que hacemos en el día a día». Pone el ejemplo de algo tan vital como comer, por lo que «hay que invertir en foodtech». O, de la misma forma, «en fintech o en healthtech si lo que queremos es gestionar nuestro patrimonio o cuidar nuestra salud».

Respecto al mundo de 'startup's vascas, Blanco cree que «se está aprovechando un gran potencial» porque el «80%» de las compañías que le llegan están centradas en hardware, y para ello pone un claro ejemplo: «Las dos más grandes de la historia en Euskadi son Panda Antivirus y Ticketbis, dos empresas de software. ¿Por qué no os dais cuenta que no hace falta hierro para hacer una 'startup'?», pregunta. Y aunque afirme que en Euskadi tengamos «mucha experiencia e historia en fundiciones y acereras, es mejor hacer 'startups' de software ya que tienen más posibilidades de escalabilidad».

Escasa presencia femenina

Por su parte, el CEO de Encomenda cree que la presencia femenina en el emprendimiento es mucho menor que la masculina por varias razones. «La primera es la menor presencia de ellas en carreras STEAM», que lógicamente influye. Pero también hace hincapié en una mera cuestión de «naturaleza y mentalidad». En su opinión, «el hombre es cazador: cazan talentos, inversores, cofundadores o clientes».

Por su parte, cree que «la mujer como directiva es buenísima, es organizada, tiene intuición y ve aquello que nosotros, los hombres, no vemos». Por último, y aunque no menos importante, también enfatiza en la falta de referentes. Ha preguntado a los asistentes a la charla a ver si conocían a «referencias como Amancio Ortega y como Juan Roig de mujeres emprendedoras exitosas que hayan creado su negocio y hayan triunfado». Y es que cree que «hasta que no haya más referencias femeninas, las niñas no van a querer emprender».