B- Venture Solid Virtual, formación de trabajadores con realidad virtual El equipo de Solid Virtual posa en la oficina de la compañía en Santurtzi. / Mireya López La 'startup' de Santurtzi recrea en 3D entornos de trabajo reales, de modo que los operarios aprenden a desarrollar su labor sin pisar el taller IRATXE BERNAL Miércoles, 3 octubre 2018, 01:10

Ahora lo ves. Ahora no les. Y no es magia. Es realidad virtual. La tecnología sustituye al truco. O mejor, el truco está en la tecnología. Es ella la que permite que, con sólo colocarnos unas gafas, nos parezca haber sido trasladados a otro espacio, a otra habitación. Ante nuestro ojos aparecen muebles, cuadros... Lo que quieras. En el colmo del engaño, hasta nos hará creer que interactuamos con ese entorno; que nos desenvolvemos grácilmente en él, sin tropezar con nada, cuando lo cierto es que sólo estamos esquivando aire.

Las aplicaciones de la realidad virtual son ya muy conocidas en los videojuegos, pero su perfeccionamiento y la cada vez mayor digitalización de las fábricas han hecho de esta tecnología una de las estrellas de la Industria 4.0. Es en ese campo donde desarrolla su labor la 'startup' santurtziarra Solid Virtual, que la emplea por ejemplo para recrear centros de trabajo en entornos.

Tantas son las aplicaciones de estas nuevas tecnologías que, en realidad, el germen de la empresa surgió muy lejos de la Industria 4.0; en el sector inmobiliario, al que están vinculados los socios fundadores de Solid Virtual. «Tradicionalmente los pisos nuevos se venden sobre plano, pero la tecnología ya permitía dar un paso más y ofrecer una visualización más espacial, que dejara al cliente tener una percepción más natural de la que podía ser su futura residencia», explica Sergio Ponz, responsable de desarrollo de negocio de la 'startup'.

Las claves Inmersión total La empresa puede optar por recrear todo un área de trabajo o limitarse a crear un gemelo virtualde una máquina Disponibles en red Solid Virtual ofrece a las empresas la posibilidad de dar acceso a los operarios a sus propios cursos a través de la web de la 'startup'

Pero llegó la crisis y la necesidad de amortizar la idea obligó a buscar otros nichos de negocio en los que la recreación virtual de espacios pudiera ser útil. Así que volvieron sus ojos hacía el sector que vivía toda una revolución. «Uno de los factores claves de la Industria 4.0 es que la información es mucho más dinámica de lo que lo ha sido nunca. Y se nos ocurrió que esa dinamización podía ir más allá de las aplicaciones que permiten a los operarios interactuar con las máquinas en tiempo real o interpretar más fácilmente la información que éstas frecen. Creímos que también podíamos llevarla a una fase previa, a la fase de formación», subraya Ponz.

Era un uso para el que las recreaciones por ordenador ya habían demostrado su eficacia. La recreación de entornos 3D ya venía aplicándose para capacitar a los trabajadores en algunos sectores. De hecho, ahí están los simuladores en los que se preparan y examinan los pilotos con cero gasto en combustible o ningún riesgo. El paso ahora es explotar esos recursos formativos en las fábricas.

Así no hay que parar una máquina para explicarle a nadie cómo se arranca o se configura. No hay que llevar a un operario absolutamente inexperto a un área de trabajo en el que al principio no va a saber casi ni moverse. Con lo aventurada que es esa falta de conocimiento del terreno que se pisa cuando se trabaja en entornos peligrosos, encima.

«Lo tradicional en la formación es que la teoría vaya por un lado y la práctica, por otro. La práctica sólo se puede aprender en el propio puesto, a pie de máquina, y lo normal es que la empresa designe a otro operario más veterano para que tutele al que empieza o, al menos, para que le eche un ojo o le acompañe. Nosotros creímos que, si una animación técnica facilita la compresión gracias al movimiento -otro de los servicios que ofrece la firma-, la realidad virtual permite además añadir interacción, y que eso facilita el aprendizaje y mejora la seguridad», insiste Ponz dando por superado aquello de que 'sólo trabajando se aprende a trabajar'.

Solid Virtual Generación de contenidos 3D por medio de realidad virtual y aumentada. 100.000 euros aportados por los promotores de la empresa. 193.000 euros fue la facturación de la 'startup' durante 2017. 500.000 euros necesitan para continuar con el desarrollo de la plataforma e incrementar plantilla.

De hecho, una de las ventajas del sistema es que ni siquiera hace falta estar en la empresa para recibir la formación. Ésta puede disponer de instalaciones en las que realizar cursos y optar por que sus trabajadores se vean totalmente inmersos en esa realidad paralela que recrea su centro de trabajo. Pero también tiene la opción de ser algo más modesta y crear un gemelo virtual de una sola máquina y elaborar con ella un curso de formación. De hecho, Solid Virtual les ofrece la posibilidad de colgar -con absoluta confidencialidad- esos cursos en su web, que hace así las veces de plataforma en la que además se pueden compartir contenidos genéricos con otros usuarios. La formación queda así abierta a todos sus trabajadores que necesiten aprender o incluso refrescar conocimientos, y ella puede saber quiénes se forman y a qué ritmo.

Precisamente el desarrollo de esa plataforma es uno de los objetivos para los que la firma buscará financiación los días 16 y 17 en B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, Telefónica, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.