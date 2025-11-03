El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi

La empresa de cadenas, que está en preconcurso, recibió un préstamo de 32 millones y la tubera alavesa, casi 113

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Las dos únicas empresas vascas que rescató el Gobierno central a través de la Sepi, con el fondo especial creado tras la pandemia, atraviesan dificultades. ... Se trata de Vicinay y Tubos Reunidos, que obtuvieron 32 y 113 millones, respectivamente, y que ahora, aunque en grado diferente, afrontan graves problemas económicos, lo que complica la devolución de los préstamos participativos otorgados por el organismo público.

