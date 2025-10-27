Los sindicatos critican el escaso presupuesto de Lanbide

El presupuesto de Lanbide crecerá un 5,73%, hasta los 1.200 millones de euros (venía de los 1.135), una cifra que los sindicatos ... califican de insuficiente. Así lo han avanzado este lunes tras el Consejo de Administración de Lanbide que preside el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. En un encuentro mantenido con la parte social -las centrales LAB, CC OO y UGT-, y la representación empresarial, el propio Gobierno vasco ha dado a conocer las cuentas para el próximo ejercicio, que este martes abordará el Consejo de Gobierno.

Tanto LAB -que ha votado en contra- como CC OO -que ha optado por la abstención- han criticado la falta de atención que ha recibido sus intentos de participación en el proceso para diseñar las cuentas que, además del Ejecutivo, solo han recibido el apoyo de la parte empresarial. LAB ha señalado que los presupuestos tampoco han sido negociados con los cerca de 1.400 trabajadores con los que cuenta el servicio de empleo vasco. «La dirección actúa de manera uniltateral», han lamentado. Además han apuntado que la propuesta que se llevará adelante pofundiza en la externalización de las funciones públicas de Lanbide, «reforzando las dinámicas de externalización y privatización».

«No es aceptable que Lanbide prevea atender en 2026 a 45.000 personas a través de entidades colaboradoras externas y únicamente a 35.000 con personal propio», han señalado desde LAB, que también ha denunciado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) -un proceso que va a asociado a la aprobación presupuestos-, a la que acusan de destruir empleo y redirigir los recursos hacia puestos de coordinación y responsabilidad en detrimento del trabajo que se realiza en los puntos de atención. «Como consecuencia, se deteriora el servicio que se ofrece a la ciudadanía y se incrementa la carga de trabajo del personal en las oficinas locales», han añadido.

Por último, LAB ha asegurado que se crearán menos puestos de los que se amortizan, y añaden que no se cumple el criterio propuesto por la dirección de normalización lingüística en cuanto al uso del euskera, lo que impeide avanzar en su normalización.

Plantilla adecuada

Por su parte, CC OO ha reivindicado la necesidad de aportar recursos económicos y una plantilla adecuada para dar respuesta a los objetivos marcados para Lanbide, en un momento en el que se encuentra en un proceso interno de reconfiguración como consecuencia de su adecuación a la nueva ley vasca de empleo y de su conversión en ente público de derecho privado. «El aumento presupuestario que reclamábamos suponía un aumento de gasto por persona usuaria, la necesidad de reforzar la plantilla asumiendo un mayor nivel de gestión propia, los retos derivados de las tres transiciones, el correcto dimensionamiento de las necesidades de nuestro sistema de prestaciones en un contexto de previsible ralentización de la economía y el refuerzo de las partidas para los colectivos más desfavorecidos y de más difícil inserción», han alertado.