Los sindicatos del metal claman contra el guiño de Urkullu a la patronal: «Es inadmisible» Los trabajadores se han manifestado en el centro de Bilbao. / MANU CECILIO Los representantes cifran el seguimiento de la huelga en un 80-85%, mientras FVEM lo rebaja al 20% ERLANTZ GUDE y XABIER GARMENDIA Miércoles, 2 octubre 2019, 12:20

La tercera jornada de huelga consecutiva en el metal vizcaíno, cuyas movilizaciones han colapsado este miércoles el centro de Bilbao y sus accesos por carretera, está teniendo un interpelado por encima incluso de la patronal: el Gobierno vasco. Los sindicatos muestran su profundo malestar ante el pronunciamiento del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien lamentó que no exista «voluntad de acuerdo» por parte de las centrales y valoró que los empresarios hayan hecho «todo lo posible» para desbloquear el conflicto. Los trabajadores han protagonizado una sentada ante la sede del Ejecutivo autonómico en la Gran Vía, donde han incidido en las polémicas palabras del mandatario. «Nos parece inadmisible. Es literalmente la lectura de la patronal. Con los sindicatos y los trabajadores ni están ni quieren estar», ha asegurado Mikel Etxebarria, responsable de Industria de ELA, mayoritario en el sector.

En su opinión, el lehendakari ha demostrado una «absoluta falta de sensibilidad» con su guiño a la patronal. «Quienes corren peligro de perder su trabajo y las mujeres que no son contratadas por el hecho de ser mujeres no se lo merecen. Denunciamos estas palabras», ha proseguido el líder sindical, quien critica también que el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, no entrara a corregir ayer las polémicas declaraciones tras el Consejo de Gobierno. Aun así, Etxebarria se ha felicitado del seguimiento «absolutamente masivo» que ha logrado la concentración en Bilbao.

En ese punto ha incidido Luis Mouliaa, de Comisiones Obreras: «Hemos demostrado que la clase obrera vizcaína mantiene su músculo. La FVEM debe entender que es el momento de actualizar el convenio para que los trabajadores recuperen el poder perdido. Es intolerable que mantengan las condiciones de hace 16 años en un país como este». Respecto a la postura exhibida por Urkullu, el representante de CC OO considera «extremadamente grave» que no haya habido una rectificación y le acusa directamente de mentir en sus manifestaciones públicas: «Mintió cuando dijo que las huelgas estaban convocadas desde primavera. No ha preguntado a una de las dos partes del conflicto».

Desde LAB, Eulate Zilonizaurrekoetxea ha reprochado a la patronal vizcaína que «utilice a la desesperada a su marioneta Urkullu para defender la precariedad» porque, bajo su punto de vista, «no tiene nada que hacer». «Ni la represión, ni las amenazas en las empresas, ni todas las órdenes que vengan de Ajuria Enea van a hacer que se pierda esta lucha por la dignidad», ha concluido. Por último, José María Rojo, representante de UGT, ha valorado que Las centrales hablan de un 80-85%, mientras la patronal lo rebaja al 20%. «Si se hace una lectura realista de lo que se está haciendo, se debería promover por vía de urgencia una reunión», ha dicho.

Preguntados por las acciones violentas de los piquetes, los representantes sindicales han asegurado «desconocer» su existencia a ciencia cierta. «No tenemos información de algo así. En todo caso, sería algo aislado. Lo que tiene importancia es el seguimiento de la huelga», ha sintetizado Etxebarria (ELA). Algo más contundente se ha mostrado Rojo (UGT): «Si ha habido alguna situación no deseada que haya provocado un conato de violencia, lo condenamos».