Sigue en directo desde la Torre Iberdrola el congreso 'Ciudades del Futuro'

A partir de las 9.15 horas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:48

El Congreso Ciudades del Futuro es un congreso anual que se celebra en Bilbao y tiene como objetivo discutir los retos y oportunidades a los que las ciudades del futuro se enfrentan. Los temas que se tratan en el Congreso incluyen la movilidad, la sostenibilidad, la innovación, la gobernanza y la economía.

El Congreso cuenta con una amplia gama de ponentes, que incluyen representantes de los gobiernos, la industria, la educación y las organizaciones no gubernamentales. Los ponentes comparten sus ideas y experiencias sobre cómo las ciudades pueden abordar esos retos.

Programa

