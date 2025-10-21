Sigue en directo la segunda jornada del B-Venture desde el Palacio Euskalduna

EL CORREO Martes, 21 de octubre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Después de la primera jornada, continúa este martes el B-Venture, el mayor evento de emprendimiento del norte de España que organiza EL CORREO en el palacio Euskalduna de Bilbao. El acto congrega en su aniversario a más de 200 startups que participarán de forma intensa en más de un millar de encuentros para estrechar lazos y conseguir financiación y apoyo de agentes sociales y grandes corporaciones dispuestas a ayudar a impulsar su proyecto.

Este martes, la cita afronta su segunda jornada a partir de las 10.00 horas de la mano de Carlos Blanco (Encomenda). Le seguirán tres mesas redondas «EBITDA sin épica. El verdadero superpoder del emprendedor» (10.25 horas), «Del laboratorio al mercado: la revolución de la salud» (11.25 horas) y «2025: Lo que de verdad buscan los inversores» (12.00 horas); y las intervenciones de Sara Pedraz (Prodigioso Volcán) y Asier Alea (GOe). Una fiesta para celebrar el décimo aniversario de B-Venture podrá el broche de oro a partir de las 13.00 hora.