Sigue el directo la jornada 'Empleo de calidad e inteligencia artificial'

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:15

El palacio Euskalduna acoge este viernes la jornada «Empleo de calidad e inteligencia artificial», a partir de las 9.30 horas. El foro, organizado por EL CORREO y la Diputación Foral de Bizkaia, será inaugurado por Teresa Laespada, diputada Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad.

Durante el encuentro se desarrollará la ponencia «Diagnóstico sobre el empleo e inteligencia artificial y tendencia de futuro», a cargo de Laura Marrón, directora general de BAIC. Posteriormente tendrán lugar dos mesas con expertos. La primera, a las 10. 00 horas, con Alex Rayón Jerez, CEO de Brain and Code; Begoña Peña-Lang, directora e investigadora principal de Basque Data-Institute Vasco del dato y Juanjo López Díaz, secretario de Acción Sindical de CC OO de Euskadi. La segunda, a las 11.00 horas, contará con la participación de María Gómez, directora de marketing y sostenibilidad corporativa en Gorlan; Imanol Torres, responsable de gobierno del dato y analítica avanzada en Eroski y Luis Rodríguez, presidente de la Asociación del Mueble y Equipamiento de Hogar de Bizkaia-KIMA. Ambas mesas estarán moderadas por la periodista Ainhoa García.

