Sigue en directo el Foro Profesional Salón Inmobiliario

EL CORREO Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:47 | Actualizado 10:41h. Comenta Compartir

Este viernes 7 de noviembre tiene lugar el Foro Profesional Salón Inmobliario. Se celebrará en el Palacio Euskalduna a partir de las 9.45 horas. Incluye ponencias orientadas exclusivamente a los profesionales. Varios expertos analizarán diferentes campos del sector como los nuevos proyectos de coliving, las rehabilitaciones o si estamos ante un cambio de ciclo. La asistencia es con aforo limitado y previa inscripción y será retransmitido en directo a traves de elcorreo.com.

El Salón Inmobiliario de Viviendas y Decoración de Euskadi SIE HOME celebrará su decimoctava edición durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025. Convertido en la referencia del sector tras haber cosechado éxitos de participación y de público en las 18 citas anteriores.

El certamen, que este año celebra su 19ª Edición, contará con la mayor oferta de Obra Nueva (más de 50 promociones de Obra Nueva) y Segunda Mano en venta y alquiler (más de 1.000 inmuebles). Además de las novedades de los sectores de Hogar y Decoración junto con las Reformas.

Las principales promotoras e inmobiliarias ofrecieron pisos de nueva construcción en Bilbao, en diferentes localidades de Bizkaia y Cantabria (Segunda Residencia) así como la más amplia oferta de viviendas de segunda mano en venta y alquiler, junto a los sectores de decoración y equipamiento para el hogar así como reformas en general. También encontrarás empresas especializadas en la construcción de viviendas unifamiliares eficientes y sostenibles llave en mano.

Los expositores, un año más, hicieron un esfuerzo importante ajustando los precios y ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para los diferentes perfiles de comprador existentes en el mercado. Además hay que tener en cuenta que son muchos los compradores de vivienda como inversión de futuro y plan de jubilación.

La oferta del Salón SIE HOME incluye pisos de obra nueva y de segunda mano a precios asequibles que oscilarán entre los 96.000 € y los 450.000 € en su mayoría pudiendo también encontrar inmuebles de hasta 2.000.000 €. Pisos en Bilbao en las zonas de Abando, Indautxu, Basurto, Deusto, San Ignacio, Miribilla, Amézola, Rekalde, Santutxu, Uribarri, Zorroza etc. y en poblaciones de Bizkaia como Erandio, Leioa, Astrabudua, Getxo, Berango, Urduliz, Mungia, Gorliz, Derio, Bakio, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Ortuella, Muskiz, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Durango, Amorebieta, Gernika entre otras. Esta oferta se completó con una amplia oferta de viviendas de segunda mano y alquiler de todas las poblaciones de Bilbao, Margen izquierda, Margen derecha, Alto Nervión etc. Los visitantes también podrán encontrar promoción de Obra Nueva en Noja para disfrutar de los fines de semana y periodos vacacionales o de la jubilación o como inversión para obtener rentabilidad.

Tras el éxito de la pasada edición, una vez más de la mano del Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interiores de Bizkaia durante los 3 días del evento tendrán lugar 8 charlas donde se ofrecerán consejos y tendencias en la decoración del hogar de la mano de expertos y referentes en el sector.

La financiación también tendrá un papel fundamental de la mano de KUTXABANK, uno de los patrocinadores principales del SIE HOME desde sus primeras ediciones.

El Salón SIE HOME es una cita obligada para todo el que quiera acceder a la mayor oferta inmobiliaria, de decoración y reformas y el equipamiento del hogar junto con la financiación más atractiva del sector. Y para celebrar la 19ª Edición del SIE HOME, se sortearán entre los asistentes estupendos premios.

Temas

Vivienda