Sigue en directo el Foro Empresarial Bizkaia desde el Palacio Euskalduna

E. C.

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:26

El Palacio Euskalduna acogerá este martes el 'Foro Empresarial Bizkaia: Industrialización sostenible una oportunidad para Bizkaia en la era de la transición energética«, que se podrá seguir en directo a partir de las 09.15 horas en la web de EL CORREO. El presidente del periódico, Enrique Ybarra, y el presidentes de Laboral Kutxa, Adolfo Plaza, serán los encargados de dar la bienvenida a los asistentes al evento.

La jornada incluye la intervención de Javier Ormazabal, presidente de Velantia, que participará en una mesa redonda moderada por Lucas Irigoyen, periodista de la sección de Economía de EL CORREO.

