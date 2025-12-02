Sigue en directo el foro Eficiencia Energética y Sostenibilidad

E. C. Martes, 2 de diciembre 2025, 09:26 Comenta Compartir

El Palacio Euskalduna de Bilbao acoje este martes, a partir de las 9.30 horas, una nueva edición del foro Eficiencia Energética y Sostenibilidad. El encuentro, organizado por EL CORREO y con la colaboración del Ente Vasco de Energía y Barquenergy, contará con la presencia de Mikel Amundarain, director general del EVE y Monica Frassoni, Senior sustainability and electoral expert y ex-diputada del Parlamento Europeo y Presidenta de EuroACE.

A partir de las 10.15 horas se arrancará la primera de las dos mesas redondas del foro, titulada «Implementación de tecnologías y procesos más eficientes para la industria». La segunda, «Análisis del sector, Europa, País Vasco, Caes», comenzará a las 10.45 horas.

Posteriormente intervendrán Jacobo Llerena Iglesias, subdirector general de Eficiencia y Acceso a la Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Irantzu Allende, viceconsejera de Transición Energética del Gobierno vasco. A partir de las 11.45 horas se desarrollará un networking. El foro podrá seguirse en directo a través de la web de EL CORREO.