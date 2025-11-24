Sigue en directo el foro 'DigitalTek. Liderando el cambio'

NARU (Premio Inteligencia Artificial): Datos que ayudan a salvar vidas

Nuestra actividad diaria, ya sea a nivel persona l o en el trabajo, genera millones de datos de todo tipo que, destilados convenientemente, pueden convertirse en oro puro. Sobre todo si ayudan a salvar vidas. A eso se dedica Naru, empresa tecnológica del sector sanitario especializada en soluciones innovadoras potenciadas por Inteligencia Artificial (IA).

El premio Digitaltek reconoce «nuestro esfuerzo por situar la experiencia del paciente en el centro. Y, al mismo tiempo, mejorar la manera en que se recogen y utilizan los datos en el ámbito clínico e investigador para que esa información realmente contribuya a una mejor atención y a una investigación más útil», se felicita su CEO y cofundadora, Eider Sánchez.

La IA es «el eje central» de las soluciones que ofrece Naru. Permite procesar ingentes volúmenes de datos clínicos «para generar patrones, anticipar complicaciones, mejorar la priorización de pacientes y generar evidencia que antes era muy difícil de obtener».

El principal mérito de la empresa «es haber creado soluciones que conectan mejor a pacientes y profesionales, y que facilitan una atención más humana, informada y coordinada». Para Naru es «un honor que se valore la innovación que estamos desarrollando desde Euskadi y sobre todo el impacto que puede tener en la vida de miles de personas»..