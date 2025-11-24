Sigue en directo el foro 'DigitalTek. Liderando el cambio'
EL CORREO celebra la sexta edición del foro que premia a las empresas vascas punteras en la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías
E. C.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:23
EL CORREO celebra este lunes, a partir de las 12.30 horas, la sexta edición del foro 'DigitalTek. Liderando el cambio'. El mejor punto de encuentro y reconocimiento de la transformación digital de las empresas vascas. Una oportunidad inmejorable para hablar de competitividad y sostenibilidad, con la digitalización como hilo conductor.
Después de la ponencia de Esther Checa, experta en transformación digital, se procederá a la entrega de premios a las empresas vascas punteras en la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías.
Entrega de premios:
Big Data: Global Data Media Tech
Inteligencia Artificial: Naru
E-Commerce: Mercules
Marketing Digital: Kaiku
Digital del año: IDOM
Global Datum (Premio Big Data): Apuesta por las tecnologías disruptivas
El grupo Global Datum nació hace cinco años, inicialmente centrado en la información tradicional y en la externalización de procesos de negocio. Poco después de su creación, la empresa apostó por tecnologías innovadoras y disruptivas, como la Inteligencia Artificial, el Big Data y la computación cuántica para ofrecer a sus clientes una ventaja competitiva.. «Nuestro objetivo es impulsar la transformación digital mediante plataformas inteligentes de datos que optimicen los procesos y potencien la toma de decisiones estratégicas», explica Joxe Etxebarria, su presidente.
Etxebarria destaca, además, el compromiso de Global Datum por convertirse en un «referente de innovación constante, generando valor añadido, atrayendo talento y colaborando activamente con ecosistemas tecnológicos e iniciativas públicas y privadas, imprescindibles para el desarrollo de tecnologías emergentes con gran potencial transformador y en las que es clave posicionarse».
Este esfuerzo forma parte del cambio estratégico que la compañía está llevando a cabo actualmente: pasar de ofrecer únicamente servicios a desarrollar productos y soluciones integrales. «Nuestro objetivo ahora es ofrecer soluciones 'end to end', que aborden un problema o proceso de manera completa, adaptadas a empresas de distintos sectores», explica Etxebarria
NARU (Premio Inteligencia Artificial): Datos que ayudan a salvar vidas
Nuestra actividad diaria, ya sea a nivel persona l o en el trabajo, genera millones de datos de todo tipo que, destilados convenientemente, pueden convertirse en oro puro. Sobre todo si ayudan a salvar vidas. A eso se dedica Naru, empresa tecnológica del sector sanitario especializada en soluciones innovadoras potenciadas por Inteligencia Artificial (IA).
El premio Digitaltek reconoce «nuestro esfuerzo por situar la experiencia del paciente en el centro. Y, al mismo tiempo, mejorar la manera en que se recogen y utilizan los datos en el ámbito clínico e investigador para que esa información realmente contribuya a una mejor atención y a una investigación más útil», se felicita su CEO y cofundadora, Eider Sánchez.
La IA es «el eje central» de las soluciones que ofrece Naru. Permite procesar ingentes volúmenes de datos clínicos «para generar patrones, anticipar complicaciones, mejorar la priorización de pacientes y generar evidencia que antes era muy difícil de obtener».
El principal mérito de la empresa «es haber creado soluciones que conectan mejor a pacientes y profesionales, y que facilitan una atención más humana, informada y coordinada». Para Naru es «un honor que se valore la innovación que estamos desarrollando desde Euskadi y sobre todo el impacto que puede tener en la vida de miles de personas»..
Mercules (Premio e-commerce): La mejor manera de testear mercados
La mitad de los bolsos que luce la clientela de Mercules se venden a través de su web, un canal que año a año incrementa su peso tanto nacional como internacionalmente y que, en esta firma vizcaína, se entiende como «un trabajo vivo». «La vamos ajustando según datos, sensaciones y objetivos. En imagen, es nuestro escaparate más universal: refuerza nuestra propuesta de valor, cuida cómo nos presentamos al mundo y transmite claramente el carácter y la estética de la marca», detalla Mercedes Gallego, diseñadora y una de las socias fundadoras.
«Tienda física y tienda 'online' se complementan. La web hace que mucha gente nos descubra y la tienda física aporta confianza y la experiencia de ver y tocar el bolso. Así, hay quien los ve en los establecimientos y acaba comprando por Internet, y quien nos conoce 'online' y se termina de decidir en tienda. Además, lo digital nos permite testear mercados fuera de España sin necesidad de presencia física», explica.
Gallego señala que la tienda 'online', que «convierte, pero también cuenta quiénes somos», es uno de los tres pilares básicos de una estrategia digital basada además en «una identidad de marca muy cuidada y sólida y en una relación directa con nuestra comunidad a través de lanzamientos, newsletters y contenido sobre lo que ocurre en Mercules».
Kaiku (Premio Marketing Digital): Ingenio para competir desde lo local
Ingenio, creatividad y una gran capacidad de adaptación. Es la receta de Kaiku para sobrevivir «en un contexto tan competitivo y frente a marcas tan poderosas». Así lo cree Natalia Uriarte, Brand Specialist de la cooperativa láctea, premio Digitaltek al marketing digital.
Más de 70 años avalan a Kaiku, que comenzó como una agrupación de ganaderos para comercializar leche y yogures, pero que durante todos estos años ha extendido su portfolio de productos (natas y mantequillas, queso, café y otros bebibles) y de marcas.
Se trata de una empresa «local que, sin contar con los recursos de sus grandes competidores, ha sabido innovar tanto en producto como en la forma de comunicar dentro de su sector», expone Uriarte.
El canal digital permite estar presentes «allí donde están nuestros consumidores», «generar conversación» con ellos y «construir comunidad alrededor de nuestras marcas, transmitiendo los atributos y la calidad de ellos de la manera más natural e integrada posible».
«Desde Kaiku agradecemos enormemente este reconocimiento al trabajo realizado. Nos hace mucha ilusión comprobar que el esfuerzo y la dedicación tienen recompensa, y que nuestro compromiso con la innovación, con el sector ganadero de Euskadi y la cercanía es valorado tanto por los consumidores, como por otras marcas e instituciones».
IDOM (Premio Empresa Digital del año): Alta tecnificación con arraigo
La galardonada este año como empresa digital es IDOM, una firma multidisciplinar e internacional, pero fuertemente arraigada a nuestro territorio y que desempeña un papel fundamental en la digitalización al implantar soluciones tecnológicas punteras que permiten a las compañías ser más eficientes, sostenibles y competitivas.
«Ser una firma de alta tecnificación requiere mantenernos a la vanguardia tecnológica a nivel mundial, importando y exportando conocimiento, y detectando y explorando tendencias -como la inteligencia aumentada- en todas nuestras áreas técnicas. Nuestro compromiso es llevar estas tecnologías a la práctica, integrándolas en los procesos de negocio de nuestros clientes», explica César del Valle, su director de Consultoría.
IDOM, que cuenta con más de 5.000 profesionales de la consultoría, la ingeniería y la arquitectura, «combina un alto conocimiento de los procesos de sus clientes con soluciones digitales integradas como las de la firma SAP, la industria inteligente, plataformas de gobernanza e inteligencia del dato en la nube, y de gemelos digitales, potenciadas con capacidades de Inteligencia Artificial (IA)», destaca Del Valle. «Esperamos un crecimiento global superior al 15% anual en los próximos cinco años, impulsado por inversiones en software, servicios tecnológicos, ciberseguridad e IA».