Sigue en directo el encuentro empresarial 'Geopolítica y su impacto en la industrial vasca'

Se desarrolla en el Hotel Carlton a partir de las 9.15 horas

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:21

El Hotel Carlton de Bilbao acoge este jueves el Encuentro Empresarial «Geopolítica y su impacto en la industria vasca», organizado por EL CORREO y la firma EY, líder en servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios de consultoría. El encuentro comenzará a las 9.15 horas con una bienvenida que correrá a cargo de Pablo Sanz , socio responsable de la Zona Norte de Ey.

Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, será el encargado de la intervención institucional que dará paso a la ponencia de Eduardo Madina, senior advisor en EY.

El encuentro continuará con una mesa redonda en la que intervendrán Raül Blanco, director ejecutivo de estrategia de SAPA; Begoña San Miguel, presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal; Lorea Aristizabal, directora de Desarrollo Corporativo en CIE Automotive y Jorge González, CEO de Ormazabal.

