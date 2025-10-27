Seis de cada diez trabajadores vascos tienen sus convenios vigentes con una subida salarial media del 3,18%

En los primeros nueve meses del año se han registrado en Euskadi 204 convenios que, sumados a los negociados previamente y que permanecen vigentes, elevan ... la cifra hasta los 734. Con ellos, seis de cada diez trabajadores vascos -unas 387.000 personas- tienen sus acuerdos al día, uno de los datos «más altos de los últimos años», según destacan desde el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) , aunque se sitúan en 3,6 puntos por debajo del año pasado, cuando se alcanzó al 63,6% de la población trabajadora. Fruto de estos acuerdos, se ha fijado un incremento salarial medio del 3,18%, una cifra en la que el órgano estima que «muy probablemente se moverán los datos de todo 2025».

La subida salarial recogida por el CRL se aleja de las cifras planteadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que calculan para este periodo un crecimiento del 4,25%. Una diferencia que radica, además de en contar con unos datos más actualizados y exhaustivos en el CRL vasco, en que las cifras del Gobierno central descartan el impacto que tienen los convenios a nivel estatal que afectan al territorio, habitualmente inferiores. De esta forma solo contarían los acuerdos negociados exclusivamente para las empresas del territorio, que suponen 532 de los 734 vigentes.

En general, a los datos recogidos por todos los convenios actualizados hay que sumar también el 35,5% de trabajadores que mantienen sus acuerdos en situación de prórroga. De esta forma, hay un 4,5% de toda la población asalariada que lo tiene decaído y sin cobertura.

Cabe destacar que durante los primeros siete meses del año que analiza el informe las jornadas no trabajadas por huelgas han crecido un 50% -en total se calculan cerca de 136.700 entre enero y julio-, y el número de trabajadores que habrían participado en estos paros se ha incrementado cerca de un 13%, hasta los 30.800. Eso sí, en total el número total de huelgas habrían sido un 36% inferiores, con 134 conflictos en total.

Salario Mínimo

Los datos que se han disparado son los del número de personas afectadas por conflictos presentados al PRECO, que sobre el papel han crecido un 677%, con algo más de 800.500. En todo caso, el CRL destaca que estos resultados son «fundamentalmente consecuencia de la presentación de una solicitud en la que se insta a negociar un salario mínimo en el País Vasco y que, por tanto, afectaría a la mayoría de la población trabajadora de nuestra comunidad», han añadido desde el órgano. Un conflicto que sigue coleando, y que la pasada semana registró en la sede bilbaína un nuevo encuentro fallido entre la patronal vasca Confebask y los cuatro sindicatos mayoritarios. Eso sí, en total este tipo de conflictos se han reducido un 20%, hasta los 355.

Por otro lado, entre enero y septiembre en el País Vasco se han registrado un incremento de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) de un 35% -hay ya 239 comunicados o trasladados en el territorio-, aunque su impacto en el número de trabajadores afectados se reduce casi un 16%, hasta los 5.668.

El informe del tercer trimestre elaborado por el CRL destaca también que la tasa de paro ­-según los datos de la encuesta de la PRA (Población en Relación con la Actividad) que elabora el instituto vasco de estadística Eustat- ha bajado cuatro décimas en el último año, hasta el 6,8%. Por su parte, el número de afiliados que contabiliza la Seguridad Social en el País Vasco alcanzó el pasado mes las 1,018 millones de personas, un 1,06% más que en el mismo mes de 2024. Además al CRL le consta una bajada en la siniestralidad. Se reduce un 17% el número de accidentes mortales (figuran 14 hasta septiembre) y un 11% los graves (con 114).