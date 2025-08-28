El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instituto Nacional de Seguridad Social. Blanca Saenz de Castillo

La Seguridad Social reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una trabajadora

CC OO atribuye la rápida decisión a las «graves carencias» del protocolo establecido contra el ambiente «inadecuado» que sufría en una empresa de limpieza

Sergio Llamas

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:35

El ambiente «inadecuado» que una trabajadora de limpieza venía sufriendo en la empresa Clequial SL ha sido reconocido como accidente laboral por la Seguridad Social. ... Según ha trasladado este jueves CC OO de Euskadi, la resolución emitida recientemente por la dirección provincial de Bizkaia ha atribuido la baja por ansiedad que venía padeciendo la mujer, M. J. R. B., al conflicto laboral que mantenía con sus superiores, y a las «graves carencias» en la aplicación del protocolo ordenado por la Inspección de Trabajo para solventar las conductas inapropiadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  6. 6 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  7. 7

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  8. 8 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  9. 9

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  10. 10

    La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Seguridad Social reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una trabajadora

La Seguridad Social reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una trabajadora