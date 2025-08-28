La Seguridad Social reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una trabajadora

El ambiente «inadecuado» que una trabajadora de limpieza venía sufriendo en la empresa Clequial SL ha sido reconocido como accidente laboral por la Seguridad Social. ... Según ha trasladado este jueves CC OO de Euskadi, la resolución emitida recientemente por la dirección provincial de Bizkaia ha atribuido la baja por ansiedad que venía padeciendo la mujer, M. J. R. B., al conflicto laboral que mantenía con sus superiores, y a las «graves carencias» en la aplicación del protocolo ordenado por la Inspección de Trabajo para solventar las conductas inapropiadas.

El responsable de Salud Laboral de CC OO, Alfonso Ríos, ha señalado que, gracias a la labor que viene realizando el sindicato, la Seguridad Social reconoce antes los riesgos psicosociales que padecen algunos trabajadores a la hora de establecer el origen de sus bajas y poder calificarlas como accidente laboral. Frente a la situación más ordinaria, en la que las centrales debían acudir a los juzgados y presentar un recurso contra las negativas adoptadas por las mutuas, en este caso se vincula directamente la baja por ansiedad a la situación que ha venido sufriendo la trabajadora de manera prolongada. «En este caso debería ser la mutua, si así lo considera, la que presente un recurso en el tribunal de primera instancia», ha detallado. Una circunstancia que también pone de manifiesto la normalización que se viene produciendo a la hora de resolver este tipo de conflictos.

El informe elaborado por Osalan señala que las medidas adoptadas por Clequali limita los conflictos laborales únicamente a situaciones de acoso y no contempla cómo actuar ante otras conductas inadecuadas. Además, carece de una fase de seguimiento tras la resolución del caso y no planifica medidas preventivas específicas en la evaluación de los riesgos sociales.

«Uno de los peores ejemplos»

Ríos ha señalado que este protocolo «es uno de los peores ejemplos» en la materia. «En lugar de centrarse en la organización del trabajo, intenta trasladar el problema a cuestiones personales o de salud de la trabajadora», ha advertido. CC OO también ha llamado la atención sobre la falta de creación de una comisión paritaria con la participación sindical. «Es un mecanismo básico para analizar debidamente este tipo de situaciones, y así lo refleja también el informe de Osalan», han apuntado.

El sindicato también ha criticado que a menudo se intente abordar este tipo de problemáticas basándose en el «discurso del absentismo», y han subrayado que la solución contra este problema pasa por mejorar las condiciones y la organización del trabajo. «Las malas prácticas en prevención de riesgos psicosociales generan daños que se repiten y que derivan en bajas médicas prolongadas», han incidido.