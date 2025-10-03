Por una una seguridad mucho más inteligente

Iratxe Bernal Viernes, 3 de octubre 2025, 01:16 Comenta Compartir

«La Inteligencia Artificial ha revolucionado de tal manera el mercado de la ciberseguridad que se lo ha comido todo». Así explica Endika Gil-Uriarte, consejero delegado de Alias Robotics, el cambio de enfoque en que se halla esta empresa alavesa especializada –hasta ahora– en la prevención de ataques informáticos a robots. La firma, una de las ocho compañías vascas que han logrado financiación a través del programa europeo EIC Accelerator desde que éste se creara en 2021, ha cambiado su estrategia empresarial para, sin abandonar los entornos industriales, poder acercarse también a cualquier pyme o profesional de la auditoria de ciberseguridad. «Lo que iba a ser una capa más dentro de las soluciones en que trabajábamos ha ido cobrando tanta fuerza que hemos decido que tenga entidad propia, lanzarlo como producto independiente para que pequeñas y medianas empresas de ciberseguridad puedan emplearlo con cualquier cliente, aunque que no tengan nada que ver con la robótica», señala.

Alias Robotics Desarrollo de soluciones de ciberseguridad basadas en Inteligencia Artificial

Hasta hace nada, el 'público' de esta 'startup', una de las que protagonizarán la próxima edición de B-Venture, sólo sólo eran los robots que trabajan intercomunicados en lo que los expertos llaman sistemas ciberfísicos. Es decir, los automatismos que ejecutan órdenes interconectados con otros con los que comparten constantemente datos sobre su propio rendimiento, lo que permite a la red que los integra a todos hacer cálculos para maximizar la producción conjunta, que así se puede ir adaptando a cualquier circunstancia. Dado que un fallo en uno de estos robots puede perjudicar el funcionamiento de todos los demás y que, encima, suelen operar en procesos clave de la producción, la 'startup' se especializó en el desarrollo de soluciones expresamente diseñadas para mantenerlos a salvo de cualquier 'hacker'.

A su primer producto lo llamaron Sistema Inmunitario Robótico (RIS) porque «de un modo similar a como el cuerpo humano se defiende de una amenaza, construye capas de protección dentro de la unidad computacional del robot. Se adapta a su entorno y evoluciona con el tiempo», explica Gil-Uriarte. Es decir, va aprendiendo de las amenazas que sortea para, poco a poco, mejorar en su desempeño. Este desarrollo es el que les valió el respaldo del programa EIC Accelerator, iniciativa con la que la Unión Europea apoya la consolidación de 'startups' y pymes consideradas altamente innovadoras y capaces de llevar al mercado tecnologías y productos disruptivos.

El ChatGPT de la ciberseguridad

Este apoyo les iba a facilitar el que habían pensado que fuera su siguiente paso; convertir RIS en una plataforma digital dotada de una Inteligencia Artificial que permitiera automatizar algunas de las tareas del responsable de seguridad de la empresa y que, en caso de amenaza, incluso le asesorara sobre las actuaciones más adecuadas en cada momento. «La integración de la Inteligencia Artificial estaba planteada para ser una parte del producto, para dar una respuesta a la pérdida de tiempo que supone realizar algunas de las comprobaciones más tediosas o de menor valor añadido. Sin embargo, es una parte que ha ido cobrando tanta fuerza que al final hemos decido 'independizarla' y crear un producto específico que sea accesible también para profesionales de la ciberseguridad que trabajen fuera de la robótica y de los entornos industriales», explica Gil-Uriarte, quien no duda en definir este lanzamiento –bautizado Cybersecurity AI (CAI)– como «el ChatGPT de la ciberseguridad».

Concretamente la suya es una Inteligencia Artificial agéntica que, a diferencia de una clásica que simplemente devuelve una contestación directa a una pregunta, es capaz de aprender de manera relativamente autónoma y tomar decisiones con el fin de cumplir un objetivo. «El usuario se va a comunicar con ella como lo hacemos con un 'chatbot'. Con sólo un breve texto –de una única línea– va a poder decirle qué acción de ciberseguridad quiere que realice. Podrá, por ejemplo, dar órdenes muy concisas como que evalúe tal o cual ordenador, que analice las redes wifi de la oficina, que detecte qué ordenadores están desprotegidos y, llegado el caso, le indique cómo paliar las vulnerabilidades que ya se hayan encontrado», muestra.

B-Venture ¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Palacio Euskalduna, 20 y 21 de octubre.

Impulsa. EL CORREO

Patrocinan. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran. BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Inscripciones. www.b-venture.com

Ese paso ha sido posible gracias al desarrollo en paralelo de su primer modelo de lenguaje LLM, que, obviamente, está especializada en ciberseguridad. «Nosotros aconsejamos que lo utilice alguien con una cualificación previa para así poder obtener los mejores resultados, pero en realidad lo puede usar cualquier persona utilizando lenguaje natural. De hecho, es de código libre, por lo que cualquier interesado puede probarlo y comprobar de primera mano los resultados que puede ofrecerle», añade el responsable de la firma.

«No se trata de reemplazar al humano –matiza–, sino de potenciar su productividad librándole de este tipo de tareas tan manuales. No olvidemos que en este sector falta mucha mano de obra y que, por tanto, quienes ya están dedicados a él suelen estar hasta arriba de trabajo», señala Gil-Uriarte, quien también destaca como uno de los atractivos de esta nueva herramienta que permitirá «desbloquear la escalabilidad de muchos negocios que ahora mismo tienen un gran freno en la falta de especialistas».

