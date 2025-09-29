El sector de la máquina herramienta afronta un sobrecoste de 32 millones por los aranceles

El Gobierno vasco estima que el sobrecoste que afrontará la máquina herramienta vasca por los aranceles estadounidenses llegará a los 32 millones. Un sector que ... durante el último año exportó productos por un valor de 272 millones a Estados Unidos, posicionándose como segundo destino con el 17% del total, solamente por detrás de México, con el 18%. En el caso de la máquina herramienta, aunque el producto final se enfrenta a un arancel del 15%, muchos componentes podrían llegar hasta el 50% por estar fabricados con acero o aluminio y se estima una pérdida de ventas en EE UU de entre 20 y 25 millones. Un impacto pronunciado ya que se había convertido en uno de los socios principales debido a la debilidad de la demanda europea, enfriada en los últimos tiempos.

En este contexto, con el fin de escuchar de primera mano las necesidades del sector y realizar un diagnóstico compartido de la situación, el Departamento de Industria que encabeza Mikel Jauregi ha puesto en marcha este lunes la tercera mesa sectorial, centrada en la máquina herramienta, tras las celebradas las anteriores semanas para la siderurgia y la automoción, sectores que Lakua considera «prioritarios» defender de los impactos de los aranceles.

Según ha destacado el consejero, la incertidumbre que impera actualmente en los mercados amenaza con paralizar las inversiones en la fabricación avanzada, lo que «tendría un efecto directo en el sector». Como nota positiva, eso sí, el consejero de Industria ha puesto en valor el «alto valor tecnológico» de la máquina herramienta vasca. «Lo que fabricamos aquí no pueden fabricarlo en Estados Unidos. En términos de sustitución del producto, va a ser más difícil para ellos, por lo que todavía es difícil evaluar el impacto», ha indicado. «Si Estados Unidos quiere reindustrializarse, deberán comprar máquinas, y esperemos que nos las compren a nosotros», ha señalado.

Nuevo plan industrial

Con el fin de sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones, en sectores tractores como la máquina herramienta, la automoción o la siderurgia, el Ejecutivo autonómico aprobará mañana su plan industrial con el que pretende movilizar 16.000 millones de inversión público-privada.