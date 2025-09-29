El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Rueda de prensa de Trump y Netanyahu desde la Casa Blanca
El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha activado este lunes la mesa sectorial de la fabricación avanzada. E.C.

El sector de la máquina herramienta afronta un sobrecoste de 32 millones por los aranceles

El consejero Jauregi advierte de un frenazo de las inversiones por la situación de incertidumbre actual

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:02

El Gobierno vasco estima que el sobrecoste que afrontará la máquina herramienta vasca por los aranceles estadounidenses llegará a los 32 millones. Un sector que ... durante el último año exportó productos por un valor de 272 millones a Estados Unidos, posicionándose como segundo destino con el 17% del total, solamente por detrás de México, con el 18%. En el caso de la máquina herramienta, aunque el producto final se enfrenta a un arancel del 15%, muchos componentes podrían llegar hasta el 50% por estar fabricados con acero o aluminio y se estima una pérdida de ventas en EE UU de entre 20 y 25 millones. Un impacto pronunciado ya que se había convertido en uno de los socios principales debido a la debilidad de la demanda europea, enfriada en los últimos tiempos.

