El sector de Máquina Herramienta reclama viajar para poder vender

El cierre de fronteras y el establecimiento de cuarentenas para los viajeros internacionales suponen un problema adicional para el sector de Máquina Herramienta en esta crisis económica generada por el Covid-19. Al tratarse de productos de gran envergadura y significativa inversión, para las empresas clientes no resulta factible la compra por catálogo a través de internet; y además su nivel de personalización y puesta a punto exige que los técnicos del fabricante se desplacen a las plantas productivas del cliente, por lo que hasta que no culmina el proceso no se cobran los pedidos.

El impacto del cierre de las fronteras fue uno de los temas principales abordados en las cerca de dos horas de reunión virtual que mantuvieron ayer los responsables del sector de Máquina Herramienta -a través de AFM Cluster, que preside César Garbalena- con el secretario general de Industria del Gobierno central, Raúl Blanco, quien estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.

AFM Cluster agrupa a más de 500 empresas, que emplean a unas 16.500 personas en toda España -aunque el grueso de esta industria está en el País Vasco- y facturan cerca de 3.000 millones. El 75% de sus ventas son exportaciones; de ahí el fuerte perjuicio del cierre de fronteras.

Caída de la facturación

A comienzos de 2020, antes de que llegase la pandemia a Europa, AFM reconocía que la facturación del sector había caído un 6,8% en 2019 y que el ejercicio 2020 comenzaba con una cartera de pedidos debilitada, por lo que tenían puestas gran parte de sus esperanzas de captar nuevos contratos durante la Bienal de Máquina Herramienta que se iba a desarrollar en Bilbao del 25 al 29 de mayo. La Bienal ha quedado retrasada hasta finales de noviembre y a mediados de abril AFM alertaba de que su ritmo productivo estaba ya «muy por debajo de los mínimos necesarios para poder subsistir en el corto-medio plazo».

De ahí que AFM ha planteado al secretario de Industria medidas para impulsar el mercado nacional con un 'plan renove' de maquinaria mediante incentivos fiscales, tomando como modelo el programa de 'hiperamortización' (amortización acelerada de la maquinaria) que se aplica con éxito en Italia desde hace años.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, indicó a las empresas que el Gobierno prepara un reforzamiento del Plan Reindus, programa de créditos para empresas que inviertan en modernizar su maquinaria.