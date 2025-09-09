El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de la subestación eléctrica de Gatika Ignacio Pérez

La saturación de la red eléctrica en Euskadi llega al 100% y frena la atracción de nuevas inversiones

Las operadoras reclaman un «modelo retributivo coherente» que permita ejecutar las actualizaciones necesarias

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:28

La saturación de la red eléctrica se ha convertido en el principal freno para la atracción de nuevas inversiones a Euskadi. El Gobierno vasco lleva ... tiempo advirtiendo que, sin un plan de refuerzo inmediato, están en riesgo hasta 75.000 empleos. Lakua presiona así a la Moncloa para acelerar unas actuaciones que, a la vista de los datos publicados este martes por las operadoras, resultan cada vez más urgentes para blindar un arraigo industrial que ya languidece.

