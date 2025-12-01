La empresa vasca Satlantis busca nuevos socios para subirse al tren del Espacio

Después de participar en siete misiones y lanzar cuatro satélites al espacio, la empresa vasca Satlantis ha decidido dar el salto para engancharse a la ... carrera que el sector aeronáutico ha abierto por el Espacio. Mientras los gigantes europeos como Indra, Thales o Leonardo buscan cómo integrar todas las nuevas tecnologías y pequeños satélites que han ido surgiendo, Satlantis prevé aumentar este 2025 un 80% su facturación hasta rozar los 50 millones.

Es la mejor prueba de que su tecnología de observación con cámaras de precisión está funcionando y ha llegado al punto de dar un salto para iniciar una producción industrial, así como una mayor apertura de mercados internacionales. Una apuesta que pasa por una ampliación de capital para dar entrada en Satlantis a un socio de referencia en una operación que podría ascender a 200 millones.

Para ello, como ha adelantado este lunes el diario 'Expansión', Satlantis ha contratado a Arcano, que está ya moviendo el folleto en un mercado que vive una gran actividad de inversores y empresas que buscan aglutinar actividades. Así lo ha confirmado a EL CORREO el consejero delegado de Satlantis, Juan Tomás Hernani, que ha señalado la necesidad de contar «con un socio que pueda abrir mercados a escala, ampliando la capacidad de la empresa en un momento decisivo».

Satlantis ha demostrado que su teconología de óptica satelital tiene gran versatilidad de usos que van desde el agrario, al meteorológico pasando por el medioambiental. Hernani insistió en que la operación, aunque suponga dar entrada a un socio de referencia, «mantedrá el grupo de accionistas actual, que tiene una presencia pública del 24%». Es la que se reparten el Gobierno central a través del CDTI y figuras como el ICO y Sepides.

El Ejecutivo vasco tiene cerca del 10% con préstamos participactivos del Instituto Vasco de Finanzas y con la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco. Además, el propio Hernani tiene un 11% y el astrofísico e investigador español, Rafael Guzmán, que fue uno de los fundadores de la empresa, cuenta con un 19%. Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia e Innovación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un 5%.

Entre los accionistas también está Silo Ventures (15%), Orza -el fondo de las EPSV Elkarkidetza y Geroa- con un 11% y Enagás con un 7%.

Fábrica en Bizkaia

El consejero delegado de Satlantis recordaba la apuesta de la compañía por ampliar hasta los 12.000 metros cuadrados las instalaciones para establecer una fábrica en Bizkaia. Un territorio donde están 150 trabajadores de los 220 con las cuenta la empresa. Indra, la empresa de Defensa participada por el Estado, está diseñando una integración de los actores españoles del sector espacial. Un movimiento que iniciado con el anuncio de la adquisición de Hispasat e Hisdesat. ATambién hay otros actores y fondos de inversión muy activos.