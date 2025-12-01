El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satlantis Manu Cecilio

La empresa vasca Satlantis busca nuevos socios para subirse al tren del Espacio

La operación preservará la presencia de los gobiernos central y vasco, así como de los directivos de la empresa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:44

Después de participar en siete misiones y lanzar cuatro satélites al espacio, la empresa vasca Satlantis ha decidido dar el salto para engancharse a la ... carrera que el sector aeronáutico ha abierto por el Espacio. Mientras los gigantes europeos como Indra, Thales o Leonardo buscan cómo integrar todas las nuevas tecnologías y pequeños satélites que han ido surgiendo, Satlantis prevé aumentar este 2025 un 80% su facturación hasta rozar los 50 millones.

