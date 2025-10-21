El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalaciones de SAPA en Andoain (Gipuzkoa) Lobo Altuna

SAPA marca territorio frente a Indra con la firma de su contrato en Estados Unidos

Se asocia con General Dynamics, a quien la líder española del sector quiere desbancar del consorcio que atiende al mayor pedido del Gobierno y en medio de la polémica compra de EM&E (Escribano)

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 21 de octubre 2025, 11:25

Comenta

El contrato de 5.000 millones que SAPA ha firmado con la estadounidense General Dynamics tiene una relevancia que va más allá de un extraordinario ... respaldo para la tecnología, las cuentas y la rentabilidad de la empresa vasca de Defensa. Y es que la compañía guipuzcoana marca el terreno y refuerza perfil propio frente a Indra en un momento muy delicado para el mayor contrato que en este sector ha adjudicado el Gobierno de España en lo que llevamos de siglo y mientras la compañía presidida por Ángel Escribano y con participación del Estado trata de hacerse con el control directo o indirecto de toda la industria de Defensa en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  8. 8

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo SAPA marca territorio frente a Indra con la firma de su contrato en Estados Unidos

SAPA marca territorio frente a Indra con la firma de su contrato en Estados Unidos