Vivienda, Ciencia y Universidades y Seguridad, las áreas que más crecen en los Presupuestos de Euskadi para 2026

El Gobierno vasco ha diseñado ya su propuesta de gasto público para el próximo año. El plan ha sido ya aprobado en la reunión este ... martes del Consejo de Gobierno y se enviará ahora al Parlamento. La línea del Gabinete del lehendakari, Imanol Pradales, no sorprende y mantiene la dirección que se marcó en el inicio de la legislatura: un esfuerzo inversor recurriendo a deuda para recuperar el pulso de la industria en Euskadi y un refuerzo de los servicios públicos básicos: Sanidad, Educación y, ahora, también Vivienda.

El mayor salto, por encima del 6%, se registra en los departamentos de Vivienda, Seguridad y Ciencia y Universidades. Las Cuentas del Ejecutivo contemplan un nuevo techo histórico de gasto de 16.378 millones, un 4,1% más que el pasado año, en el que se nota el descenso de la inyección de dinero del Gobierno central. Los fondos europeos que gestionan las autonomías ya se han agotado. Una tendencia que se empezó a acusar este año, pero para el que viene se queda en unos testimoniales 82 millones, que son restos de lo ya recibido. También caen un 21%, hasta los 764 millones, las partidas de las encomiendas de gestión por la 'Y vasca' o el Ingreso Mínimo Vital.

Más deuda para invertir

Así las cosas, el esfuerzo inversor se mantiene reforzado con un endeudamiento de 2.324 millones, un 81% más que el año pasado, gracias al acuerdo alcanzado entre los Gobiernos central y vasco en la comisión mixta del Concierto este año. Euskadi, debido a su buena situación financiera (la deuda pública más baja del país), podrá endeudarse para financiarse. El objetivo es cerrar con una deuda pública el próximo año del 11,9% del PIB y un total de 12.255 millones.

En esa financiación a costa de deuda destacan los 935 millones que irán destinados el plan de inversiones surgido de la Alianza Financiera Vasca. Una cantidad que dará continuidad a los mil millones activados este año para operaciones estratégicas de la industria vasca, como la de Talgo. Además, el capítulo de inversiones escala hasta los 1.730 millones, un 12,4% más que el año pasado y de los que 723 irán para I+D, un 6,6%.

El consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, ha explicado que el Presupuesto contempla un escenario de «incertidumbre», pero se prevé un crecimiento del 1,9% y la creación de 11.000 empleos.

Sanidad y Educación, el 52% del Presupuesto

El grueso de las Cuentas se sigue concentrando en Salud, con 5.327 millones, seguida de Educación, con 3.346 millones. Solo esas dos carteras aglutinan el 52% del gasto público previsto para el año que viene. El proyecto se registrará el día 30 de octubre en el Parlamento, con la previsión de que sea ratificado definitivamente en pleno el día 23 de diciembre.

Vivienda, el mayor crecimiento

El departamento de Vivienda dispondrá de 482 millones. Es el que más crece, un 6,8%, y evidencia el impulso que el Ejecutivo quiere dar a esta cartera en un escenario en el que el encarecimiento inmobiliario dificulta el acceso a los hogares. Se dotará con 20 millones el Fondo Social de la Vivienda, la primera aportación a esta herramienta que se enmarca en la Alianza Financiera Vasca. Además, se contempla la activación de más de 2.000 viviendas: 700 de alquiler asequible, 788 protegidas y 602 que adquirirá Alokabide.

La tercera área del Ejecutivo con más gasto es la de Economía, Trabajo y Empleo. El departamento del vicelehendakari Mikel Torres gestionará 1.266 millones, un 3,3% más y una evolución por debajo del crecimiento presupuestario. De esos recursos, 516 irán a formación e inclusión laboral, mientras que 688 se dirigirán a prestaciones.

RGI y funcionarios verán incrementado el pago un 2,5%

De esas prestaciones, las Cuentas contemplan una subida del 2,5% para la cuantía de la RGI, una cantidad asociada al IPC que también se trasladará a los funcionarios en la misma proporción. Aunque, eso sí, a la espera de la decisión del Congreso de los Diputados, ya que la retribución de los trabajadores de la función pública es una cuestión que compete al Estado.