El presidente de BBK, Xabier Sagredo Jordi Alemany

Xabier Sagredo | Presidente de BBK

Sagredo: «Soy una persona de etapas, tengo muy claro cuándo será mi salida»

Sagredo señala que los 53 millones de la obra social de BBK es la mayor en ratio por habitante con 50 euros por cada vizcaíno

Lucas Irigoyen
Ana Barandiaran

Lucas Irigoyen y Ana Barandiaran

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:44

Comenta

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, explica que pasó de ser el último presidente de una caja de ahorros al primero de una fundación bancaria. ... Un recorrido iniciado hace más de diez años en el que reivindica que hoy BBK –dueña del 57% de Kutxabank– mantiene la obra social con más dotación por habitante gracias a su presupuesto de 53 millones. Unas cuentas que en este 2025 no necesitarán del dividendo del banco. Para Sagredo, un logro que cierra un ciclo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

