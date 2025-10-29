El Sabadell organiza una celebración con toda su plantilla en el Palau Sant Jordi tras el fracaso de la opa

El Sabadell busca la guinda a la explosión de alegría que supuso para sus directivos, sus pequeños accionistas y la plantilla el fracaso de la ... opa que el BBVAlanzó para adquirirlo.

En los dieciocho meses, desde mayo de 2024 hasta el pasado 17 de octubre, en que se prolongó la operación la tensión de los empleados fue una constante. Por un lado, para seguir impulsando un negocio bancario que diera la rentabilidad suficiente para sostener el pago de dividendos. Y, por otra parte, para desarrollar la estrategia de defensa que pasó, entre otras cosas por la venta de la filial inglesa y el lanzamiento de un plan de retribución al accionista de 6.300 millones hasta 2027.

Por todo ello, según ha confirmado ELCORREO de fuentes de la entidad vallesana, el banco ha tramitado una invitación a toda su plantilla, cerca de 13.000 personas en toda España, para celebrar un gran evento el 15 de noviembre del Palau Sant Jordi en Barcelona. El acto, que tendrá lugar a mediodía contará con música y servicio de cóctel.

Según explican desde el banco catalán, el objetivo de la cita es reconocer el trabajo de los diferentes departamentos desarrollado en este tiempo.

El pasado 16 de octubre, la Comisión Nacional delMercado deValores (CNMV) dió a conocer que BBVA logró solo el 25% de aceptación sobre su oferta. Un porcentaje insuficiente para seguir adelante con el proceso, lo que cerró la puerta definitiva a la operación. El resultado sorprendió a los mercados que daban por hecho que la entidad vasca lograría más de un 30%, con lo que podría seguir adelante con una segunda opa en metálico.

Durante la tarde de aquel 16 de octubre y el 17 siguiente, las oficinas del Sabadell fueron escenarios de diferentes demostraciones de alegría con la participación del presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno.