Rosa García, consejera delegada de Alibérico: «Desconectada porque me he roto las dos muñecas» Rosa García colgó esta foto en Twitter. / Twitter La directiva del fabricante de productos semitransformados de aluminio informa a través de Twitter de que pasará una temporada de baja tras sufrir un accidente y someterse a una operación JAN ECHEVARRÍA Martes, 9 julio 2019, 11:45

Solo han pasado tres meses desde que Rosa García fue nombrada consejera delegada del fabricante de productos semitransformados de aluminio Alibérico y dos desde que entró el consejo de administración de Tubacex. No obstante, esta directiva que anteriormente lideró las filiales españolas de Microsoft y Siemens acaba de anunciar a través de Twitter que pasará una temporada de baja a consecuencia de un accidente que le ha dejado «desconectada porque me he roto las dos muñecas y me las han tenido que operar». Aunque no ha querido dar más detalles del incidente, la imagen da buena cuenta de la gravedad de lo sucedido: aparece en la cama de un hospital con los dos brazos escayolados en alto.

Desconectada porque me he roto las dos muñecas y me las han tenido que operar. Con muchas ganas de que todo esto pase lo antes posible. #accidentepic.twitter.com/FBI6bQe6Ui — Rosa María García (@rosagarciatwitt) 8 de julio de 2019

García, que ha sido operada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ha recibido numerosos mensajes de apoyo, entre los que cabe destacar el del presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien le desea una pronta recuperación. «Querida Rosa, esperamos que te recuperes pronto y bien. Ánimo!», le anima el presidente de la aseguradora.

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, Rosa García se incorporó en abril de 2019 al fabricante de productos de aluminio Alibérico tras haber presidido las filiales de Microsoft y Siemens en España. Ahora, apenas tres meses después de su entrada en la industria pesada, sus más de 1.200 empleados tendrán esperar para tenerla de vuelta. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero estén atentos a las redes sociales.