Rosa Carabel: «Hemos recuperado la confianza, hemos demostrado que Eroski sabe hacer negocio»

Todavía sin llegar a casa tras aterrizar de Londres, la consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel, atiende a ELCORREO en la primera entrevista que concede ... tras la colocación de un bono de 500 millones de deuda corporativa en el mercado que cierra la nueva estructura de financiación de la cooperativa. Ha supuesto reducir a la mitad el coste financiero y dar entrada en el 'pool' bancario a Santander, BBVA y Caixabank. Entidades que hace seis años vendieron los créditos que tenían con Eroski. En esos 370 millones prestados por la banca ha entrado también el Gobierno vasco con 38, un peso «relevante». Para Carabel es el cierre definitivo después de un largo camino en el que la deuda rozó los 4.000 millones y, tras recortar su magnitud, tenía pendiente reducir el coste. La compañía trabaja ahora en una expansión con 200 aperturas hasta 2028 y una revisión de su estructura logística.

– En 2021 afrontaron una refinanciación, en 2023 lanzaron el primer bono y ahora lo han renovado a mitad de precio, ¿qué ha sido más importante?

– Esto último, obviamente. Lo de 2021 tuvo un sabor agridulce porque cedíamos el 50% de nuestro perímetro en Cataluña y Baleares (Eroski vendió la mitad de Caprabo a EP Corporate). Además, varios bancos, que nos habían apoyado acababan de vender nuestros préstamos a fondos 'distress' (oportunistas) y sabíamos que eso nos iba a generar distorsiones. Y, en 2023, pagamos un peaje muy grande con el coste de la deuda.

– Por el primer bono pagaron un 10,62% y ahora un 5.75%, ¿qué ha cambiado?

– Lo que ha cambiado es que nos han conocido. Con el primero, en 2023, salíamos a mercados donde no nos conocían, éramos debutantes, del sector alimentario, una cooperativa y con una historia que era la que era. Hemos sabido demostrar cómo trabajamos y nuestro negocio ha ido bien. Eso hizo que nuestro bono cotizara de forma positiva desde el principio. Y ahora lo hemos visto por el interés que ha suscitado y el número de inversores que han venido a nuestras presentaciones.

– En la financiación han recuperado a BBVA, Santander yCaixabank, tras su salida en 2019, ¿qué le sugiere?

– Es algo muy positivo. Les hemos demostrado que se puede confiar en Eroski. Siempre cumplimos los compromisos, también en los momentos difíciles, es una satisfacción muy grande que vuelvan a tener confianza. Me intriga también saber qué piensan ellos viendo cuál ha sido la evolución después de las decisiones que tomaron.

– ¿Revanchismo?

– No. Cero rencor. Esto no va de revancha. En este caso los que teníamos que demostrar éramos nosotros, éramos los que teníamos el problema. Obviamente, cuando las entidades que nos habían acompañado durante mucho tiempo vendieron su posición, no me gustó, pero traté de entenderlo. Para mí es una satisfacción que vuelvan a tener confianza.

– También ha entrado el Gobierno vasco con 38 millones, ¿fue difícil?

– Ha sido un proceso muy fluido, nos hemos entendido bien y llegamos a un acuerdo con el que estamos muy contentos. Es una participación muy importante y nos ha dejado muy satisfechos.

– ¿Se ofreció el Ejecutivo o llamaron ustedes primero?

– Nosotros primero. Somos los interesados y los que tenemos que pedir.

– Con la nueva situación amortizarán todas las subordinadas, ¿se quitan una espina con eso?

– Ese instrumento se creó fruto de un canje generado por las dificultades de la crisis financiera y lo hicimos con mucha tutela de las instituciones, los bancos y los supervisores. Pero no es una espina, hemos aprovechado este momento para unificar todos los vencimientos de la deuda, así el esquema es más sencillo y limpio. Es un paso más.

– Aunque la deuda se haya rebajado, todavía asciende a 938 millones, ¿cuáles son los siguientes pasos?

– Estamos en 2,2 veces el ebitda (beneficio antes del pago de impuestos y gastos financieros), que es una situación muy normalizada, pero queremos seguir reduciendo. El objetivo es, en 2027, estar considerablemente por debajo de 2 veces ebitda.

– Llevan doce años sin repartir beneficios con los cooperativistas, ¿ha llegado el momento de retomar esa práctica?

– Por supuesto, somos propietarios para la bueno y para lo malo. Espero que al cierre de este año podamos empezar a dar ese retorno con los beneficios.

Mirar más allá

– ¿Van a reforzar ahora su plan de aperturas de 75 tiendas anuales?

– Efectivamente seguimos con el modelo esas 10 o 12 tiendas propias y 50 o 60 franquicias. Supone una inversión de en torno a un 2,5% de las ventas. Pero me gustaría incrementar un poco más el ritmo.

– ¿En la zona norte o ampliarán la zona de expansión?

– De momento sí. Empezando a mirar un poco más allá, pero de momento en el resto del territorio seguiremos presentes con el modelo de franquicia. Focos de crecimiento pueden ser Aragón, Cantabria, La Rioja. Y para el resto la estrategia será de extensión como mancha de aceite.

– Ese ritmo son 200 tiendas en tres años, ¿tendrán que reforzar sus centros logísticos?

– Es una de las tareas que tenemos que hacer, definir el mapa logístico que necesitamos los próximos años. Contamos con 30 plataformas en todo el territorio nacional y hay que analizar si son suficientes.

– Todos los sectores alertan del problema para encontrar perfiles profesionales, ¿les pasa lo mismo?

– Tenemos el problema que tiene todo el mundo. Y se habla siempre de los perfiles tecnológicos, pero las dificultades llegan también a la base. En el supermercado, en caja, en reposición o en las plataformas. Aquí, con la atracción del proyecto cooperativo se nota menos, pero en Baleares o Cataluña es terrible. Hay que hacer mucho trabajo para poner en valor este sector porque la imagen del 'retail' sigue estando un poco denostada.

– ¿También acusan el absentismo?

– Claro, no es bajo. Estamos en línea con el sector. En las cooperativas es menor, eso sí, pero en general es muy alto.

– ¿Eso es entre un 8% y un 10%?

– Sí. Es un problema muy grave.

– ¿Le preocupa que, tras el apagón, la red siga necesitando operar en modo reforzado con lo que eso encarece la luz?

– Somos electrointensivos, pero afortunadamente siempre nos hemos anticipado a esa situación. En la crisis de la inflación, en 2022, teníamos un contrato con el precio de la energía cerrado y, ahora, lo tenemos para 2026 y 2027.

– ¿Cómo afrontan el problema de la falta de camioneros?

– Desde hace tiempo trabajamos con una política de 'win to win'. Compartimos la información, con los libros abiertos y con claridad para saber qué gana cada uno. Pero estamos viviendo el problema, cada vez hay menos profesionales y eso nos preocupa.

– El sector primario lleva protestando mucho tiempo por un exceso de regulación, ¿impacta en los precios?

– El sector primario tiene toda la razón del mundo. Tenemos un exceso regulatorio que eleva los costes y va a llegar directamente al consumidor. Nosotros hemos puesto en marcha un programa de acompañamiento con los productores locales, pero hecho de menos más diálogo entre legisladores, consumidores y empresa.

– ¿Hay un riesgo por correr demasiado en la retirada del plástico?

– Hay que reducir el consumo de plástico e implementar el sistema de recogida y devolución de envases. Pero hay que hacerlo con tiempo, ordenar el proceso y ver cómo impacta en el consumidor, al distribuidor y al productor.

«Superaremos los 6.000 millones en ventas»

La crisis de precios, que tuvo su momento álgido en 2022, introdujo cambios en el modo de hacer la compra que todavía siguen hoy. Desde entonces, tal y como explica la consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel, sigue descendiendo el uso de los grandes hipermercados frente al 'súper', las compras son más pequeñas y frecuentes y la marca blanca es la reina del carrito.

– ¿Cómo prevén cerrar las ventas del grupo este año?

– Con un crecimiento del entorno del 3%. Haremos de nuevo récord en rentabilidad en 2025 y superaremos los 6.000 millones en ventas.

– ¿Cuánto pesa el IPC en el aumento de su facturación?

– El peso de la evolución de los precios en el crecimiento de las ventas es de un 55% y el 45% restante del mayor volumen de operaciones. La inflación se mantiene más o menos en 2,5% más o menos, pero en los frescos está entre un 6% y un 7%, sigue elevada.

– ¿Han detectado cambios en los hábitos de compra?

– Se mantienen como en los últimos años. Más compras en supermercados que en hipermercados, compras más pequeñas y con más marca propia.

– ¿Qué porcentaje de sus ventas representa la marca blanca?

– Desde 2022 ha crecido un 4 puntos y medio y ya estamos en el 37%. Pero no tenemos ningún objetivo de crecer en este producto. Obviamente es importante para nosotros, pero queremos tener un amplio surtido de referencias para dar respuesta a las tendencias.

– ¿Qué está pasando con los huevos?

– En el inicio de la inflación los huevos se convirtieron en la proteína más barata del mercado y eso elevó mucho su demanda. Ahora, con la gripe aviar se ha reducido la oferta y se han incrementado los precios.