La CEO de Eroski, Rosa Carabel José Ramón Ladra
Consejera delegada de Eroski

Rosa Carabel: «Hemos recuperado la confianza, hemos demostrado que Eroski sabe hacer negocio»

Pone el foco en más aperturas y anuncia el regreso del reparto de ganancias con los cooperativistas doce años después

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:16

Todavía sin llegar a casa tras aterrizar de Londres, la consejera delegada de Eroski, Rosa Carabel, atiende a ELCORREO en la primera entrevista que concede ... tras la colocación de un bono de 500 millones de deuda corporativa en el mercado que cierra la nueva estructura de financiación de la cooperativa. Ha supuesto reducir a la mitad el coste financiero y dar entrada en el 'pool' bancario a Santander, BBVA y Caixabank. Entidades que hace seis años vendieron los créditos que tenían con Eroski. En esos 370 millones prestados por la banca ha entrado también el Gobierno vasco con 38, un peso «relevante». Para Carabel es el cierre definitivo después de un largo camino en el que la deuda rozó los 4.000 millones y, tras recortar su magnitud, tenía pendiente reducir el coste. La compañía trabaja ahora en una expansión con 200 aperturas hasta 2028 y una revisión de su estructura logística.

