La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur

Edurne Martínez Madrid Martes, 21 de octubre 2025, 15:06 | Actualizado 15:18h.

La brecha entre el norte y sur de España se hace más evidente que nunca con los datos publicados este martes por el INE en su Atlas sobre la Distribución de la Renta correspondiente a 2023. La renta neta media por persona a nivel nacional ha aumentado casi un 7% en un año, hasta superar los 15.000 euros por persona, pero hay diferencias abismales entre unos municipios y otros.

Conocido es ya el caso de Pozuelo de Alarcón, municipio más rico según la renta neta media por persona. Pero no solo Madrid encabeza este ránking: le siguen Villamayor de Monjardín (Navarra) y La Riba (Tarragona). De hecho, el Top 10 solo lo ocupan municipios madrileños, navarros y catalanes. Torre del Burgo en Guadalajara es el municipio más pobre según este indicador, seguido de los granadinos Iznalloz y Guadahortuna. En el Top 10 a la baja, cambian las regiones: cinco son de Granada y siete de Andalucía.

En un mapa de España de distribución de la renta con una frondosa 'vegetación' en la mitad norte que va dando paso a un terreno más árido a medida que se desciende por el país, se observa que mientras que en el País Vasco el 91% de los municipios están formados por habitantes de lo que el INE define como 'renta alta' (por encima de 16.112 euros), no hay prácticamente ninguno en Murcia, ni en Andalucía ni en Extremadura. Más bien al revés: el 91% de los municipios de la Región de Murcia, el 83% de los de Andalucía y el 81% en Extremadura lo conforman habitantes con la renta neta anual más baja, por debajo de 12.500 euros al año.

La riqueza media aumenta un 7% de media en toda España, pero la distribución rompe el país en dos realidades, o incluso en más. De hecho, la renta media por persona está por encima de los 15.000 euros en el conjunto de España, pero esta cantidad se duplica hasta los 30.524 en Pozuelo de Alarcón -convirtiéndose en el municipio más rico del país-, y supera en más de 10.000 euros al año de media en Matadepera, Boadilla del Monte, Alella, Sant Just Desvern y Torrelodones, todos estos municipios en Madrid y Barcelona.

En el lado contrario, cuatro de los cinco municipios de más de 2.000 habitantes con menor renta por habitante están en Andalucía. Iznalloz, en Granada (8.399 euros); El Palmar de Troya, en Sevilla (8.688 euros); Huesa, en Jaén (8.825 euros) y Albuñol, en Granada (8.839 euros). El ranking lo completa Chozas de Canales, en Toledo, con una media de 8.922 euros por persona.

Los matices entre municipios ricos y pobres

No obstante, es la renta mediana por municipio la que hace una radiografía más exacta de la riqueza de sus ciudadanos. Esta métrica, punto intermedio en el orden entre la renta más pudiente y la más humilde, no se distorsiona por la gran riqueza de unas familias o la renta muy baja de otras, aunque el INE no la desglosa para todas las áreas.

Mientras que Pozuelo de Alarcón en Madrid (37.450 euros) sigue encabezando este ránking, este mapeo revela que, en realidad, el reparto de renta es más alto en Boadilla del Monte en Madrid (36.750 euros) y Matadepera en Barcelona (35.350 euros) tras el primer municipio madrileño. Por su parte, de nuevo Torre del Burgo en Guadalajara (6.650 euros) es el municipio con menor renta por unidad de consumo. Le siguen con empate la mediana de siete municipios, en su mayoría granadinos, con poco más de 10.000 euros (10.850).

El coeficiente de Gini, índice usado para la desigualdad en la distribución de estas rentas, permite ver en qué municipios hay un mayor contraste entre las economías más pudientes frente a las más humildes. Ya no se trata del claro patrón anterior Norte-Sur, pero sí se pueden apreciar ciertas tendencias: brechas en zonas costeras y en la región de Madrid, entre otros.

Créditos Datos y diseño Guillermo Villar, Álex Sánchez y Carlos Muñoz