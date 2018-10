Repensar el sindicato, repensar la empresa

A lo largo del siglo XX los sindicatos consolidaron su razón de ser y fueron piezas clave en la conformación del Estado de Bienestar. No es concebible el universo de servicios públicos, como el sistema de pensiones, la protección del desempleo, la universalización de la educación y la salud, el desarrollo de la protección legal pro operario del Derecho del Trabajo y todo el conjunto de prestaciones sociales sin reconocer que ha sido fruto de muchas y largas conquistas del sindicalismo.

Pero al tiempo, esos mismos sindicatos tuvieron que sellar una suerte de pacto institucional, renunciando a la lucha de clases, y reconocer el poder de decisión del empresario en las decisiones nucleares de la empresa. Ese pacto reconocía también el papel y la participación institucional de los sindicatos en el Estado de Bienestar, que se fue consolidando hasta finales de siglo. Así, el reconocimiento de la inherencia del conflicto de intereses en la relación entre empresarios y trabajadores, supuso también la protección del ejercicio de la huelga como derecho fundamental, como un elemento de protección de los trabajadores en el uso de las medidas de presión que pudieran utilizarse para la mejor defensa de sus intereses.

Ese reconocimiento del conflicto y de la huelga iba aparejado con la constitución de un sistema de gestión y resolución de las controversias que surgieran; de modo y manera que, de la misma manera que se reconocía y se amparaban las medidas de presión en los conflictos, se buscara también su gestión y definitiva resolución.

Es y ha sido, la forma en la que se han gestionado las naturales controversias surgidas.

La manera natural de resolver un conflicto es la negociación entre las partes, en este caso, la negociación colectiva a través de la representación sindical con el empresario o grupo de empresas. Y es así como se han estructurado los procedimientos de diálogo colectivo, que dan lugar a todos los acuerdos, pactos y convenios de empresa, de sector o de ámbito territorial.

Para fortalecer y garantizar mejor la búsqueda de acuerdos o su interpretación cuando hubiera desacuerdo, se instituyeron los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos colectivos, fundamentalmente a través de la mediación, y en general, a través del apoyo de terceros, en aras de facilitar los acuerdos.

En la actualidad, y como consecuencia de las sucesivas reformas laborales, que se iniciaron ya a finales del siglo XX y han continuado en esta última década, se ha restado capacidad de negociación a las partes y se ha reducido su centralidad. Buena parte de aquellos pactos, sobre todo el modo y manera como se acordaban, el alcance que tenían y la correlación de fuerzas que los hacía posibles, se han venido abajo. La mayoría de los trabajadores por cuenta ajena de Euskadi no tiene garantizadas colectivamente sus condiciones laborales y se ha polarizado el mercado laboral de una manera nunca antes conocida: trabajadores con condiciones precarizadas o abusivamente individualizadas, falsos autónomos y otras formas de contratación y subcontratacion. Todo ello ha producido conflictos entre representantes de empresarios y trabajadores, desencuentros que también han afectado a los procedimientos de resolución extrajudiciales, que son menos utilizados.

Afortunadamente, la prudencia de muchos empresarios y la Jurisprudencia han mitigado, siquiera en parte, algunos de los efectos más perjudiciales, como podía ser el decaimiento de las condiciones de los trabajadores en activo.

Ya no estamos en el siglo XX, y las circunstancias actuales exigen repensar el sindicalismo y repensar también el modelo de empresa, y por qué no, también repensar el papel de la Administración Laboral. En mi opinión, es urgente modificar el ordenamiento jurídico laboral en muchos aspectos, y actualizar el modo y manera de relación clásica entre empresarios y trabajadores. No podemos obviar la natural discrepancia entre intereses en estas relaciones. Pero quiero insistir precisamente en esto, en la negociación y composición de los conflictos, centrados en los intereses bien identificados de unos y otros. No en las particulares posiciones de cada parte. Debemos ser conscientes de que, usar y abusar del poder o del derecho, que en un momento cada parte puede utilizar para no negociar o para imponer su posición, es una visión clásica, cortoplacista y que no conviene al interés general de la empresa, ni a sus accionistas, ni a sus trabajadores.

Las reivindicaciones laborales se legitiman por sí mismas cuando su defensa no se utiliza para la confrontación permanente. Tampoco la obsesión por los beneficios se legitima socialmente si la actividad empresarial no se asienta en una gestión de calidad, basada en valores responsables, valores que busquen la inclusión y la transparencia de su actividad.

De entrada, es normal que las reivindicaciones sindicales y la búsqueda del beneficio empresarial mantengan una relación de tensión dialéctica. Y esta tensión puede encaminarse hacia un curso constructivo o destructivo para los intereses de ambos.

De saber inclinar esa tensión hacia un curso constructivo, depende que los intereses, inicialmente contrapuestos, hagan prevalecer un objetivo común, que es posible y muy deseable: la permanencia de la empresa en el tiempo y su legitimidad social. Esta pervivencia da pleno sentido a la función social de las empresas y legitima a los empresarios y sindicatos que lo intentan en serio.