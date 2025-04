'Renove' vasco y Moves: ¿Cómo solicitar las ayudas para comprar un coche?

Tras la entrada en vigor del plan 'renove' impulsado por el Gobierno vasco y del plan Moves III después de que el Consejo de ... Ministros anunciara este martes su reactivación tras más de dos meses en el limbo, los ciudadanos vascos cuentan ahora con dos planes diferentes e incompatibles para recibir ayudas a la hora de comprar un vehículo.

La diferencia principal entre ambos planes es que, mientras el plan 'renove' vasco ofrece ayudas de hasta 3.500 euros para adquirir un vehículo de cualquier motorización (aplican para vehículos que funcionan combustibles fósiles como diésel o gasolina, híbridos convencionales, híbridos enchufables, eléctricos puros...) a cambio de achatarrar uno de más de 20 años o que emita más de 175g de CO2, el plan Moves está únicamente dirigido para aquellas personas que quieran adquirir vehículos electrificados (híbridos enchufables, eléctricos puros o vehículos eléctricos de autonomía extendida), con prestaciones de hasta 7.000 euros en el caso de achatarrar un vehículo antiguo de más de 7 años. Eso sí, el achatarramiento del Moves, a diferencia del plan vasco, no es obligatorio. Además, el Moves también incluye un apartado de ayudas para la instalación de puntos de recarga tanto para particulares como para empresas.

¿Dónde se solicitan las ayudas?

Ambas subvenciones deben solicitarse a través del portal del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo dependiente del Gobierno vasco y que se encarga de la gestión de las ayudas. En ambos casos, el solicitante debe presentar documentos que lo identifiquen tanto a él como al vehículo adquirido, ofreciendo una ficha técnica del mismo donde se indiquen las emisiones de CO2. Asimismo, en caso de achatarrar un vehículo (obligatorio en el 'renove' vasco y opcional en el Moves) también se debe aportar información clara sobre las emisiones de CO2.

¿De qué cuantía son las ayudas?

Plan vasco

El solicitante puede recibir una ayuda máxima de 3.500 euros. La subvención está destinada a la compra de vehículos nuevos con emisiones inferiores a los 125 gramos de CO2/km para turismos, y 150 en el caso de las furgonetas. Sin embargo, la cuantía no puede superar el 20% del coste subvencionable del vehículo adquirido. Asimismo, el vehículo nuevo no puede costar más de 40.000 euros para turismos convencionales ni los 75.000 para modelos de hidrógeno.

Plan Moves

En el caso de turismos eléctricos y de hidrógeno, el límite llega a los 7.000 euros en el caso de que el comprador achatarre uno viejo de combustión. Si no lo hace, la ayuda se queda en los 4.500 euros. Asimismo, para los híbridos enchufables la cuantía será de 5.000 euros si se achatarra uno viejo y 2.500 euros si no se hace. Para furgonetas, ya sea eléctrica o híbrida enchufable, la ayuda con achatarramiento será de 9.000 euros. En este caso, el precio de los turismos convencionales no pueden superar los 54.450 euros.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Plan vasco

La ayuda solo se puede solicitar si se achatarra un vehículo de más de 20 años de antigüedad o si sus emisiones de CO2 superan los 175 gramos por kilómetro. El límite por solicitante está fijado en un solo vehículo para particulares. En cambio, para las empresas el límite se fija en tres vehículos. Las ayudas se aplicarán a aquellas adquisiciones realizadas a partir del 1 de abril, siempre y cuando la compra esté realizada y pagada en su integridad a partir de esa fecha. Además, el programa será compatible con otros planes siempre que, considerados en su conjunto, supongan un porcentaje de ayuda igual o inferior al 70% del coste subvencionable.

Plan Moves

En este caso, el achatarramiento es opcional, y para ello, el vehículo debe tener más de 7 años. Eso sí, el Moves establece que sus ayudas son incompatibles con otras subvenciones que pudieran concederse para la misma finalidad, procedente de cualquier administración, ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Por lo tanto, ambos planes son incompatibles.

¿Hasta cuándo se extiende el periodo de ayudas?

Plan vasco

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta el 15 de septiembre. Desde los concesionarios aconsejan que los solicitantes se den prisa, ya que estiman que el presupuesto inicial de 5 millones de euros podría terminarse en un plazo cercano a los dos meses. Según han apuntado este martes, día en el que ha entrado en vigor, el plan ha arrancado con fuerza y ha generado una afluencia de clientes «que no se había visto en años».

Plan Moves

Según se recoge en las bases del plan, dotado de 400 millones adicionales, el plazo para solicitar la subvención se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

¿Qué vehículos optan a las ayudas?

Plan vasco

Se podrá elegir entre más de 900 vehículos, entre los que destacan, por ejemplo, el Volkswagen Golf, el Seat León, Audi A3, o el Peugeot 508. El Gobierno vasco detalla que todos los vehículos elegibles permitirán el acceder libremente a todas las Zonas de Bajas Emisiones de Euskadi.

Plan Moves

Según la base de datos de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), el número de modelos que se pueden acoger a las ayudas se cifra en 4.312.