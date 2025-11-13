El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 por dos accidentes a la altura de Barakaldo
Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

El Congreso aprueba la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que recupera las compensaciones previas al cambio que hizo la operadora pública en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:02

Renfe tendrá que volver a indemnizar a los pasajeros por los retrasos de más de 15 minutos en sus trenes de alta velocidad (AVE) pese ... a haber modificado sus criterios de puntualidad en julio de 2024. Esta es una de las seis enmiendas que han salido adelante este jueves en el Pleno del Congreso de las 80 introducidas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno y que en la práctica supondrá que la operadora pública tenga que volver a su compromiso de puntualidad anterior.

