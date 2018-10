Debate sobre 'La transformacion digital, moda o realidad' «Reivindicar la autoestima del emprendedor ante la presión de las grandes corporaciones» Un momento de la charla moderada por Xabier Álvarez (Microwave Ventures). / Luis Ángel Gómez Tobias Shirmer (Join Capital), Paloma Castellano (Wayra) y Mercè Tell (Nekko Capital) coincidieron en este aspecto. Una gran compañía podría intentar hasta que éste trabajase gratis para ella, «y eso no podemos permitirlo», destacaron JESÚS L. ORTEGA Miércoles, 17 octubre 2018, 13:44

En la mesa de inversión en transformación digital, a instancias de su moderador, Xabier Álvarez (Microwave Ventures) se ha intentado huir, precisamente, del término 'transformación'. En ella han intervenido Tobias Schirmer (Join Capital), Paloma Castellano (Wayra) y Mercè Tell (Nekko Capital), responsables de diferentes instrumentos de inversión que, simplificando, se dedican a financiar proyectos de emprendedores que puedan ser de utilidad a grandes compañías con las que, de alguna manera, funcionan como catalizadores que ponen en contacto a ambas partes.

Los tres coincidieron en dos aspectos fundamentales: de un lado en la necesidad de reivindicar la autoestima del emprendedor, que muchas veces se puede ver afectada por las exigencias de una gran corporación que, por pretender, podría intentar hasta que éste trabajase gratis para ella, «y eso no podemos permitirlo», aseguró Schirmer; y por otro, avisar de un error que se comete con frecuencia, el de querer dar demasiado pronto servicio a una gran compañía. «Cuidado en no aproximarse demasiado pronto a un gran cliente», advirtió Mercè Tell. En el mismo sentido, Paloma Castellano recordó que «los tiempos en una corporación son muy largos y es muy importante que las 'startups' tengan ya cierta madurez cuando empiecen a prestarles servicios. Su producto tiene que estar listo, no puede haber errores».

«El potencial de crecimiento del tema digital en la industria europea es exponencial» Tobias Schirmer (Join Capital)

«Queremos estar cercanos al emprendedor y defender sus intereses» Paloma Castellano (Wayra)

«Nos centramos en cinco sectores: digital, financiero, seguros, turismo y movilidad» Mercè Tell (Nekko Capital)

Respecto a las oportunidades actuales de inversión, Schirmer, un apasionado de la creación de una nueva y altamente tecnologizada industria, considera que Europa tiene un gran potencial y amplio recorrido en todo lo relacionado con ese ámbito. Por su parte, Mercè Tell apuntó al sector de seguros, en el que considera que el 'big data' se puede aplicar a múltiples procesos internos y al desarrollo de nuevos productos. Y Paloma Castellano señaló a lo relacionado con eficiencia operativa y soluciones de red, 'fintech', experimentos en 'blokchain' y a la ciberseguridad.