«La reindustrialización de Europa traerá más comercio al Puerto de Bilbao»

Ricardo Barkala celebró ayer su 70 cumpleaños y lo hizo en el Pagasarri, junto a su familia. Así puso remate a una semana marcada por ... el anuncio de su cese, tras siete años al frente del Puerto de Bilbao, que prevé materializar poco antes del verano.

- Navegó como capitán de buques mercantes, recaló en Bilbao como concejal, fue viceconsejero de Trabajo y Empleo, presidió el Consorcio de Aguas y ha estado siete años al frente del puerto. ¿De aquí, a dónde?

- Algunas empresas me piden que les ayude en algunos temas donde entienden que puedo hacerlo y lo haré si realmente pienso que puedo aportar algo. A nivel personal me encuentro bien, física y mentalmente, así que alguna cosa haré, pero desde luego nada tan intensivo como presidir uno de los principales puertos del Estado. Ya no procede.

- No puede ser casualidad que su anuncio coincida con el del presidente del puerto de Pasaia. ¿La orden viene de arriba?

- Han sido dos casos diferentes. Joakin Telleria es amigo y ya quería irse por su familia, por sus circunstancias... No había más que decir. El mío ha sido un proceso de reflexión de los últimos meses. Tomé la decisión porque es mejor irse cinco minutos antes, por la puerta grande, que cinco después, por la puerta falsa. El Gobierno de Pradales empieza a coger velocidad de crucero y tiene que dotarse de una tripulación adecuada. Nos conocemos. Imanol ha sido consejero en el puerto, éramos amigos, somos amigos y lo seguiremos siendo, y como le trasladé, acompañaré al que entre y estaré a su disposición.

- EL CORREO ya anunció el jueves que será Iván Jiménez, director de Bizkaia Talent.

- Creo que es un buen fichaje para el momento que le toca vivir al puerto y al país, y lo digo de corazón. Es un hombre que tiene mucha experiencia en comercio internacional y en digitalización, dos retos inmediatos del puerto. Es afable, de buen trato, está bien formado y está relacionado. No le va a costar mucho hacerse con las claves de lo que es la comunidad y la actividad portuaria.

- Y a usted, ¿qué proyectos le han quedado pendientes?

- El puerto es un ser vivo y por el camino te surgen cosas -desde el Brexit al covid, en este caso-. Siempre quedan cosas pendientes. Dicho lo cual, yo tenía en lo alto de mi mesa la conexión ferroportuaria. Creo que tenemos un déficit ahí. En la transición digital quizás seamos el puerto más avanzado, y en la medioambiental y la energética se ha recorrido mucho camino, aunque todavía queda, pero me falta ese remate junto a otro problema que nos preocupa que es la falta de espacio físico.

- ¿Deja un puerto 'más grande'?

- Físicamente sí, y es importante. Hemos adjudicado la segunda fase del espigón central que va a añadir 310.000 metros cuadrados más, pero ahora mismo hay más proyectos sobre la mesa pidiendo espacio que superficie disponible. Con lo que tengo comprometido para 2025 está cubierto el 97% del espacio.

- Más actividad... ¿e ingresos, no?

- Pero también te limita porque hay muchos proyectos que quieren ubicarse en el puerto. El que venga tendrá que analizar y ver qué es lo mejor para el territorio y para el puerto y tomar las decisiones acertadas. Le tocará ver si necesitan tener acceso al muelle, la inversión que van a hacer, cuál es su futuro, en qué políticas trabajan y si están alineadas con las políticas del País Vasco. Hay muchas cuestiones.

- ¿El estirón del espigón central traerá un alivio?

- Para esa zona estamos trabajando con ocho o diez proyectos importantes, que nunca he citado porque con estas cosas hay que tener cuidado, pero no habría espacio para todos ellos.

- ¿El ferrocarril es un embudo?

- En términos porcentuales somos el puerto que más movemos por ferrocarril, el 29%, aunque en términos absolutos no somos del tamaño de Barcelona, Algeciras o Valencia. Pero ya estamos prácticamente topados. Convivir con la línea de cercanías y los pasajeros limita surcos, horarios, hace que no puedas explotar de una forma más decidida el ferrocarril y debido al diseño, ni te permite transportar cierto tipo de mercancías por los galibos. Y luego tenemos el hándicap del tráfico dentro del puerto.

- ¿Qué soluciones hay?

- Para esto último estamos negociando con Adif y las cosas van bien, pero tenemos que integrar la terminal de contenedores (Teco) en el conjunto del sistema porque los barcos llegan cuando llegan y tienen que descargar rápido y salir. Si fuera más planificado, sería más fácil jugar con el espacio. Pero yo diría que ahora hay tres cosas importantes en el ferrocarril: la intermodal de Júndiz, el tráfico interno y la Variante Sur Ferroviaria. Son las claves.

Estibadores

- Han pasado ya cinco años de la huelga de estibadores pero el tráfico de contenedores ha bajado. ¿El daño ya está hecho?

- La huelga nos hizo mucho daño. Ha sido la más grande del puerto y supuso un ajuste doloroso porque al final adquieres una etiqueta de poco fiable o conflictivo y esas incertidumbres afectan mucho. También es cierto, porque lo he notado, que conseguimos firmar un buen convenio a seis años, que está en vigor. Creo que hicimos las cosas bien, salimos reforzados y eso el sector empieza a verlo ya.

- ¿Pero ese episodio hizo que la competencia saliera al ataque, sobre todo desde Santander?

- Es cierto que ahí hubo un empresario que hizo una terminal de contenedores y se llevó las cargas, pero yo no hablaría de Santander sino de ejes, de cornisas. Creo que las conexiones ferroportuarias están mucho más avanzadas y desarrolladas en el Mediterráneo que en el Atlántico, es una evidencia, y eso hace que el Atlántico se esté quedando como una zona periférica de Europa. Y no solo hablo de Portugal y España, sino también de Francia. Para que no bascule hacia ahí el Gobierno, las instituciones y las empresas tienen que coger velocidad en su desarrollo.

- Malas perspectivas, entonces.

- Creo que Júndiz va a ser un punto de inflexión. Va a ser la frontera con Europa, con el ancho de vía inclusive, y con las autopistas ferroviarias. Me parece muy importante porque además en nuestro 'hinterland' -el territorio de influencia de un puerto- está la carga. Viene de la zona al norte de Madrid, y si al final prestas un buen servicio, triunfarás.

- ¿Y no podría jugar en contra tener las tasas más altas?

- Evidentemente la carestía de la vida es superior en Euskadi, pero tampoco la calidad de los servicios que prestamos es la misma. El 'know-how' del Puerto de Bilbao no es el de otros puertos y creo que estamos bien posicionados.

- Bergé vendió el 51% al gigante Maersk. ¿Desaparecen los grupos familiares del muelle?

- Si analizas la tendencia desde hace 30 años, es evidente que está habiendo una concentración y compras de grandes grupos. La globalización hace lo que hace y ha venido para quedarse.

- ¿Y el puerto depende demasiado de Petronor?

- Es la principal empresa que tenemos, la que más volumen mueve y la que más recaudación hace a laHacienda foral. El puerto es una herramienta para facilitar la comercialización del producto, la internacionalización de las empresas y beneficiar al país, y ese rol lo he tenido siempre claro. Esto no va de que mi cuenta de resultados sea increíblemente buena. Estamos para servir a la industria y a los ciudadanos.

- Son una herramienta, pero también un termómetro de la economía vasca. ¿Marca fiebre en la actual tensión arancelaria?

- Los expertos ya vienen diciendo que la guerra arancelaria es algo puntual porque no beneficia a ninguna de las partes, pero desde luego lo que sí va a haber es un impulso a la reindustrialización de Europa con lo cual va a haber más comercio en las zonas más cercanas que es donde somos más fuertes. De momento hemos cerrado el ejercicio con un incremento de cargas del 5%.

- La amenaza arancelaria también puede generar un acaparamiento de recursos.

- Sí y ha habido una parte de acumulamiento de stock, por ejemplo en bobinas. El dinero es cobarde y se mueve rápido cuando oye tambores de guerra. Es como pasó en el ámbito doméstico, cuando llegó la pandemia y se empezó a comprar papel higiénico (ríe).