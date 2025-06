«La reforma fiscal podría haber sido más ambiciosa, pero hubiera tenido otros problemas»

Arantxa Tapia, ingeniera industrial y doctorada 'cum laude', ha sido durante doce años la cara de la gestión industrial y económica del Gobierno vasco. En ... política desde los 16, reconoce que «de ahí no se va uno nunca, aunque no la siga con la misma intensidad». Tras dejar el Ejecutivo el pasado año con el cambio de legislatura, es desde abril asesora estratégica a la consultora KPMG, una firma que ha crecido en Euskadi un 24,4% en tres años y con clientes entre las cotizadas vascas como Iberdrola, BBVA, CIE o compañías como Kutxabank o la corporación Mondragon. Reconoce que era consciente de los recelos que iba a provocar su incorporación a la firma y señala que esas actitudes dificultan la atracción de profesionales del sector privado a la política.

- Asistimos a una cascada de decisiones de apoyo a la industria, ¿qué ha cambiado?

- En la UE, además del compromiso ambiental y tras los informes Draghi y Letta, se han dado cuenta de que la industria tiene que permanecer. Además, el conflicto de los aranceles y el proteccionismo de ciertos países hacia su industria ha terminado también por que Euskadi refuerce esa posición con la necesidad de reforzar una política industrial que siempre ha existido. Eso ha hecho que ciertos proyectos de los que se hablaba puedan ver la luz, como la Alianza Financiera Vasca.

- ¿Hemos puesto en riesgo la economía por no acomodar los plazos del compromiso climático?

- En 2020 se hizo un especial hincapié en la crisis climática sin darnos cuenta de que la UE necesitaba hacer una apuesta industrial relevante en paralelo. Eso se corrige en 2023. En Euskadi sí vimos clara esa parte y planteamos la descarbonización como algo para ganar competitividad en el horizonte europeo.

- ¿Hay un impulso mayor ahora que cuando era consejera de Desarrollo Económico?

- No voy a decir que no encontré ese impulso, las ideas tienen que madurar y se han dado ahora esos factores para ese empuje adicional. Me alegro de que se haya acelerado todo, no es cuestión de si había impulso o no, es que las condiciones se han dado ahora y eso es una gran noticia.

- Su fichaje como consultora de KPMG nada más salir del Gobierno ha levantado críticas de formaciones como EH Bildu.

- Era plenamente consciente de esa situación y la firma también. Creo que demonizar estos movimientos es un poco frívolo, es algo normal en todo el mundo democrático conocido, en toda Europa. Son actitudes que dificultan que personas del sector privado, que son muy válidas, consideren pasar a la política porque su retorno a la actividad anterior puede resultar muy difícil.

- KPMG se ha adjudicado el diseño del plan de inversión del Gobierno vasco, ¿participará en ese proyecto?

- Se adjudicó antes de que yo llegara. No soy parte de ese equipo. Si hay alguna consulta evidentemente emitiré mi opinión, pero no formo parte de ese equipo de trabajo, que es de primerísimo nivel y hará un trabajo excelente.

- Euskadi ha tenido dificultades para atraer grandes proyectos de inversión nuevos, ¿qué se puede hacer para cambiar eso?

- Presentar un ecosistema completo con capacidades tecnológicas, industriales y personales. Euskadi tiene, además, la ventaja de su propio sistema fiscal y unas administraciones muy cercanas. Además, y como señalaba el consejero de Industria Mikel Jauregi, hay que traer las cadenas completas de un sector por el que apostemos. Un ejemplo es la energía renovable, tenemos completa la cadena de desarrollo.

- Habla del Concierto Económico. ¿Cree que la última reforma fiscal va en esa dirección?

- Afrontar una reforma fiscal tiene muchas aristas. Creo que se ha hecho una reforma... Interesante, lo voy a dejar ahí. Podría haber sido más ambiciosa, sí. Pero hubiéramos tenido otros problemas. Muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, así que vamos a buscar lo bueno.

- Qué considera más urgente para atraer inversiones, ¿el absentismo o el acceso y coste de la energía?

- No diría que una es más importante que la otra. Sobre la energía y sus precios llevamos tiempo hablando. Hay que abordar este tema. Hasta ahora nunca habíamos puesto en duda la calidad y la seguridad del suministro y ahora sí. Hay que darle una solución. Y necesitamos personas, personas formadas e implicadas. En el caso de los jóvenes, tenemos que ofrecer proyectos atractivos y competitivos, hay que saber lo que están pidiendo para adaptar las ofertas de las empresas.

- Los vascos tienen 90.000 millones en fondos de inversión y planes de pensiones, ¿cómo dirigir ese capital a la industria?

- No podemos olvidar que deben tener una rentabilidad y una seguridad, son ahorros de personas. Debe haber una diversificación, no sería muy lógico que se dediquen íntegramente a Euskadi. Pero la situación actual no es la ideal, venimos también de una historia pasada en la que el terrorismo hizo que esas inversiones locales vieran un riesgo. Pasado ese capítulo creo que se está considerando la situación y se están realizando ya inversiones.

- El Gobierno vasco se ha fijado ampliar en 600 MW las renovables en esta legislatura, ¿podrá?

- Quiero confiar en que sí. La necesidad de las renovables es un debate superado, ahora falta un poco de conciencia ciudadana: si estoy a favor de esta energía, tiene que ser aquí, en mi casa, en la del vecino y en la del vecino de más lejos. Y hace falta más rapidez en los trámites, pueden ir desde 3 años hasta 7 u 8 en el peor de los casos. Es mucho.

- ¿Cree un error no considerar la continuidad de las nucleares?

- Su cierre es un debate ya superado, pero mientras se ponen en marcha las redes y el resto de energías, hay que analizarlas caso a caso. Hay que ver si son necesarias durante un tiempo limitado. Y ese análisis es muy técnico, muy de conjunto.