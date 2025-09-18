BM reducirá los precios de sus productos en un 30% el fin de semana Esta iniciativa forma parte de un plan puesto en marcha por la compañía para «ayudar al ahorro de las familias, favorecer la alimentación saludable y apoyar a las marcas de fabricante»

BM Supermercados reducirá los precios en un 30% en todos sus productos durante este fin de semana. Esta iniciativa, que arranca hoy, forma parte de un plan puesto en marcha por la compañía para «ayudar al ahorro de las familias, favorecer la alimentación saludable y apoyar a las marcas de fabricante». Una iniciativa en la que el Grupo Uvesco, propietaria de la cadena de distribución, invertirá 7 millones de euros.

Este programa de ahorro tendrá lugar entre hoy y mañana en Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja. De la misma forma, la campaña se extenderá hasta diciembre con descuentos diarios del 30% adicional a las promociones que ya hayan en los productos frescos y en las principales marcas.