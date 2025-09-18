El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

BM reducirá los precios de sus productos en un 30% el fin de semana

Esta iniciativa forma parte de un plan puesto en marcha por la compañía para «ayudar al ahorro de las familias, favorecer la alimentación saludable y apoyar a las marcas de fabricante»

E. C.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:00

BM Supermercados reducirá los precios en un 30% en todos sus productos durante este fin de semana. Esta iniciativa, que arranca hoy, forma parte de un plan puesto en marcha por la compañía para «ayudar al ahorro de las familias, favorecer la alimentación saludable y apoyar a las marcas de fabricante». Una iniciativa en la que el Grupo Uvesco, propietaria de la cadena de distribución, invertirá 7 millones de euros.

Este programa de ahorro tendrá lugar entre hoy y mañana en Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja. De la misma forma, la campaña se extenderá hasta diciembre con descuentos diarios del 30% adicional a las promociones que ya hayan en los productos frescos y en las principales marcas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  4. 4 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  9. 9

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  10. 10 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo BM reducirá los precios de sus productos en un 30% el fin de semana

BM reducirá los precios de sus productos en un 30% el fin de semana