Se reduce la confianza de los hogares vascos y la mitad creen que la situación económica irá a peor

A las familias vascas les cuesta mirar con confianza el futuro de la economía del territorio. Según el estudio del tercer trimestre elaborado por Laboral ... Kutxa, la situación no solo coincide en pesimismo mostrado durante el periodo anterior si no que incluso resulta ligeramente algo más negativa al reducirse en seis puntos. Casi la mitad de los hogares, un 48,3%, considera que la situación empeorará y sólo un 49,7% prevé ahorrar en los próximos doce meses. Además, un 27% considera además que es «un mal momento» para realizar compras.

El informe 'La confianza de los consumidores vascos', elaborado en base a 800 encuestas realizadas entre ciudadanos vascos, destaca el desaliento de los hogares, con una confianza que viene empeorando desde finales del año pasado. Así, la confianza de los consumidores vascos en los tres trimestres de 2025 ya es algo más negativa (-5) que la registrada en el mismo periodo del ejercicio pasado (-4), por lo que el balance del año será previsiblemente peor.

Esta falta de confianza estaría lastrada por la incertidumbre y la «pérdida de credibilidad en la política internacional y nacional, puesto que, los datos positivos referidos a la trayectoria económica y del empleo, por ejemplo, FMI y OCDE han mejorado las previsiones para 2025, no están siendo suficientes para levantar este desánimo», detalla el estudio.

Perspectivas oficiales

Los hogares vascos verían con temor la marcha de la actividad económica general en los próximos 12 meses, según recoge el indicador (-22). Paradógicamente, los datos disponibles de Eustat y Gobierno Vasco apuntan un crecimiento del PIB vasco en 2025 que superará el 2%, cifra que no se alcanzó en 2024 (+1,9%), por lo que objetivamente se crecerá más que hace un año, algo que solo anticipa uno de cada diez hogares. En ese sentido, Laboral Kutxa se pregunta «qué información es la que lastra las perspectivas económicas de los hogares».

Un 54,4% de los hogares considera que el paro se mantendrá en niveles similares a los actuales en los próximos doce meses (+6,3), un 25% considera que descenderá (+6) y un 20,6% cree que aumentará (+0,3). Las expectativas sobre la marcha de la economía del hogar combinan la percepción sobre la situación laboral, el balance de ingresos y gastos al que hay que hacer frente y el impacto de los precios. En general, se tiende a la cautela, con un resultado del índice sobre la marcha de la economía de su hogar que es algo pesimista (-9).

