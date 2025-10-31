El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un 49,7% de los hogares prevé ahorrar en los próximos 12 meses. E. P.

Se reduce la confianza de los hogares vascos y la mitad creen que la situación económica irá a peor

El estudio del tercer trimestre elaborado por Laboral Kutxa advierte que un 27% califica la situación actual de «mal momento» para realizar compras

Sergio Llamas

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:32

A las familias vascas les cuesta mirar con confianza el futuro de la economía del territorio. Según el estudio del tercer trimestre elaborado por Laboral ... Kutxa, la situación no solo coincide en pesimismo mostrado durante el periodo anterior si no que incluso resulta ligeramente algo más negativa al reducirse en seis puntos. Casi la mitad de los hogares, un 48,3%, considera que la situación empeorará y sólo un 49,7% prevé ahorrar en los próximos doce meses. Además, un 27% considera además que es «un mal momento» para realizar compras.

