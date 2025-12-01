El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uvesco, propietario de la cadena de supermercados BM, emplea a más de 7.000 personas. Ignacio Pérez

El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la 'operación Uvesco'

La entidad que comparten con Adegi se descolgó del consorcio vasco para comprar el grupo de distribución y anclarlo en Euskadi

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

La operación liderada por los directivos de Uvesco para que un consorcio vasco compre la compañía de supermercados BM al fondo francés PAI Partners ... por más de 700 millones de euros avanza a buen ritmo y podría cerrarse a mediados de diciembre. La carrera contrarreloj por la configuración de esta alianza para blindar en Euskadi un grupo con 7.000 empleados ha tenido que superar varios obstáculos y uno de ellos fue la decisión de la EPSV Geroa de descolgarse de la oferta, lo que obligó al resto a buscar una solución para tapar su agujero. Pese a que oficialmente no han trascendido las razones de este desmarque, diferentes fuentes han confirmado a EL CORREO que fue principalmente el recelo de la parte sindical lo que lo motivó. Los sindicatos no estaban cómodos ni con las prisas, ni con el elevado importe de la inversión (unos 30 millones), ni con el alto riesgo por su considerable apalancamiento. El caso es que se ha frustrado así el primer gran intento de incorporar a las EPSV en los operaciones para arraigar empresas estratégicas, eje de la política económica del Gobierno de Pradales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  7. 7 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la 'operación Uvesco'

El recelo de los sindicatos descabalgó a la EPSV Geroa de la &#039;operación Uvesco&#039;