Como usted quiera

Los datos del mercado laboral correspondientes al mes de septiembre pertenecen a la categoría de las estadísticas 'complacientes'. Es decir, esas tan ambiguas que sirven para defender cualquier postura. Así, el Gobierno se apoya en que los datos son bastantes buenos dentro de la serie histórica y reflejan un aumento de la contratación con fuerte componente indefinido, para convencerse, y convencernos, de que el crecimiento se mantiene sólido y sin atisbos aparentes de desaceleración. Por el contrario, desde la oposición enfatizan el aumento del paro y, si bien reconocen que septiembre no ha sido un mal mes, se fijan en los datos del conjunto del trimestre, donde julio y agosto fueron tan horribles que el mes recién cerrado no consigue equilibrarlo.

A mí me parece una discusión bizantina excesivamente interesada. Un mes no da para nada y un trimestre, para poco. Más que identificar con exactitud microscópica nuestra posición en el minuto exacto en el que lee usted este comentario -muchas gracias, por cierto-, me interesa debatir sobre lo que vamos a hacer para mantener el crecimiento y evitar la desaceleración. Tenemos bien cerca muchos y buenos ejemplos para sustentar el debate.

En Francia han optado por implantar un ambicioso programa de reducción de impuestos que abarca tanto los personales como los empresariales. La idea básica es dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos y en las cajas de las empresas para que consuman e inviertan. Una fórmula que fue muy criticada cuando la propuso Donald Trump en Estados Unidos y que, a la vista de los resultados obtenidos hasta la fecha, ha callado las voces de la oposición, con registros históricos de empleo. En Italia, por el contrario, el Gobierno 'ambiextremo' ha optado por darle ritmo a la máquina del gasto para contento popular. Las autoridades de Bruselas no disimulan su preocupación y los mercados han tomado buena nota. De repente, la prima de riesgo se les ha disparado, al igual que las alarmas.

¿Nosotros? De momento, estamos sumidos en una especie de parálisis política provocada por un Gobierno 'exbonito' y débil, incapaz de vencer las resistencias que le imponen una oposición desatada y unos aliados permanentemente insatisfechos y constantemente exigentes. Las ideas avanzadas se aproximan más a las italianas que a las francesas, así que es posible que esto de la parálisis actual no sea el peor escenario posible.